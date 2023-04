Страны обсудили варианты туристического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России приняли участие в 61-м заседании рабочей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по туризму.

Участники заседания обсудили вопросы восстановления безопасного трансграничного перемещения в регионе, повышения устойчивости и инклюзивности туристической отрасли, а также пост-пандемийные тренды, требующие учета при формировании профильной стратегии АТЭС в сфере туризма.

В рамках первой дискуссионной сессии участники встречи представили свои наработки по восстановлению туристических потоков в регионе, а также по повышению внутренней и въездной туристической активности. Среди наиболее популярных мер участники выделили постепенный отказ от «ковидных» ограничений, возобновление транспортного сообщения, запуск пилотных программ по групповому туризму, популяризацию отдельных туристических локаций за счет введения на их территории безвизового режима или выдачи туристических ваучеров на их посещение.

При этом в качестве потенциальных направлений сотрудничества стороны обозначили повышение безопасности и бесперебойной мобильности туристов за счет оптимизации визовых механизмов, трансграничного признания вакцинных сертификатов и создания зон безопасных путешествий. По словам директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиты Кондратьева, Россия обладает необходимым опытом и экспертизой, чтобы поддержать данную работу.

«Взять, например, опыт запуска мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» на пространстве ЕАЭС. К концу прошлого года им воспользовались не менее 1,5 миллионов пользователей, загрузив около 5 миллионов тестов на платформу, – отметил он. – Это уникальное платформенное решение, создающее бесшовную среду для перемещения граждан, которое в перспективе можно масштабировать на площадку АТЭС».

Вторая сессия была посвящена особенностям перехода к более устойчивым моделям развития туризма. Несмотря на отличающиеся акценты принимаемых мер, члены АТЭС единогласно высказались за сбалансированный подход к продвижению экономического, социального и экологического измерений устойчивости. При этом наибольшая вариативность подходов прослеживалась в отношении «зеленого» компонента устойчивости. Экономики стран АТЭС развивают экологические туристические направления, стимулируют «озеленение» и декарбонизацию туристической инфраструктуры, реализуют проекты в области экономики замкнутого цикла.

«Растущий интерес партнеров к интеграции задач в области туризма и климатических амбиций нельзя назвать неожиданным, – подчеркнул Никита Кондратьев. –В прошлом году, еще до согласования лидерами АТЭС Бангкокских целей в области биоциркулярной и зеленой экономики, на министерской встрече мы обсуждали перспективы развития регенеративного туризма. Сформировали перечень рекомендаций, которые учитывают изменения в паттернах потребления туристов и в запросах к поставщикам туристических услуг. Поэтому сейчас вполне логично расширять охват нашей дискуссии при помощи новых, «устойчивых» направлений сотрудничества».

Встреча завершилась «мозговым штурмом» на тему возможного наполнения опытом стран АТЭС будущей стратегии развития туристической отрасли до 2028 года. Рамочными направлениями сотрудничества делегаты определили цифровую трансформацию, развитие человеческого капитала, упрощение трансграничных перемещений и переход к устойчивому туризму.

В качестве перспективных тем для последующих обсуждений участники обозначили вопросы развития экономики, ориентированной на туристов (visitor economy), методологий и технологий сбора и анализа статистических данных для совершенствования регулирования отрасли, продвижение «устойчивых» деловых практик, а также развитие сельского туризма и туристических продуктов коренного населения.

На основе ключевых наработок и лучших практик, представленных в ходе заседания рабочей группы АТЭС, специалисты Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития в ближайшее время планируют подготовить аналитический обзор туристических трендов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI