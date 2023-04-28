СПбГАСУ встречает День Победы

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Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники тор жественной церемонии

Вместе со всей страной СПбГАСУ отмечает 86-ю годовщину Великой Победы. 27 de abril кам с именами студентов и преподавателей ЛИСИ, павших в годы Великой Отечественной войны, сред и которых – имя Героя Советского Союза Александра Васильевича Прыгунова.

В церемонии участвовали ветераны, ставшие в этот день почётными гостями вуза.

Татьяна Ильина

Мама Татьяны Петровны Ильиной, Нина Васильевна Субботина, окончила Ленинградский институт гра жданских инженеров (ныне – СПбГАСУ) en 1927 г. Работала в проектной организации, мечтала заниматься наукой. Эту мечту удалось реализовать её дочери: Татьяна Петровна Ильина поступила в Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне – СПбГАСУ) в 1957 году, закончила вуз на одни пятёрки, был а ленинским стипендиатом. Решением Учёного совета осталась в целевой аспирантуре. Всю жизнь преподавала на кафедре высшей математики. Член Российской и Петровской академий наук, кандидат технических наук, доцент.

«Во время войны я жила в блокадном городе. Мне было несколько месяцев, и я лишь знаю, что мы ели траву. Мама собирала её на Обводном канале. Зато я хорошо помню салюты, когда в 1945 году объявили, что война закончилась. Я испугалась, что это обстрел. Всё светится, все вроде улыбаются, а я не понимаю – что улыбаться? Плакать надо, стреляют», – рассказала Татьяна Петровна.

Роза Сергеева

Роза Матвеевна Сергеева трудилась в нашем вузе 33 года, занимала ответственный пост главного эне ргетика. Когда началась война, ей было три с половиной года. Семья жила в Луге, где служил отец-военный. Отец был евреем, мама – русской. Роза Матвеевна помнит, как их долго куда-то везли, бомбили, ловили и поймали в Риге. Вместе с сестрой и мамой Роза Матвеевна оказалась в концлагере.

С тёплыми словами благодарности к ветеранам обратилась Ирина Луговская, проректор по молодёжн ой политике СПбГАСУ. Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память ушедших героев и возложил и цветы к подножию мемориала.

Перед началом концерта

После этого в актовом зале состоялся концерт, подготовленный Центром студенческого досуга и тво рчества «Кирпич». Происходящее на сцене погрузило зрителей в атмосферу военных лет, вызвало бурю эмоций и пр одолжительные аплодисменты.

Свыше 950 студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников, выпускников ЛИСИ (СПбГАСУ) воева ли в действующей армии, работали в госпиталях и медсанбатах, подразделениях местной противовоз душной обороны. С войны вернулся лишь каждый пятый студент ЛИСИ.

Мемориальные доски с именами студентов и преподавателей ЛИСИ, павших в годы Великой Отечест венной войны

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