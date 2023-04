Создание ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» в ХМАО обсудили на заседании Экспертного совета при Минэкономразвития

Source: MIL-OSI Russian Language News

аместитель Министра экономического развития РФ Максим Колесников провел первое заседание Экспертного совета по инновационному развитию в 2023 году по вопросу целесообразности создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «ЮНИТИ ПАРК» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Проект создания ИНТЦ разработан Правительством ХМАО по поручению Президента Владимира Путина.

На площадках Центра будут развиваться такие высокотехнологические направления, как разработка технологий в области энергетической безопасности, здоровьесбережение и качество жизни населения, а также передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики. В работе Центра будут использоваться ключевые компетенции трех ВУЗов: Сургутского государственного университета, Югорского государственного университета и Пермского национального исследовательского политехнического университета «Проект по созданию Центра будет финансироваться за счет региональных и внебюджетных средств и не предполагает финансирования из федерального бюджета. Ряд высокотехнологичных компаний региона уже выразили согласие стать резидентами Центра», – отметил Максим Колесников.

В заседании также приняли участие депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева, заместители Губернатора ХМАО Владислав Нигматулин и Роман Генкель, генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр» Владимир Довгий, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина, статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» Наталья Коротченкова, генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Вадим Медведев, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг, заместитель директора Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Аркадий Тихонов, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Алексей Фурсин.

