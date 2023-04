Совокупный пенсионный портфель превысил 7 трлн рублей: итоги 2022 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Общий объем средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и пенсионных накоплений под управлением ВЭБ.РФ в прошлом году вырос на 5,4% и превысил 7 трлн рублей. По итогам года более 36,6 млн человек формировали свои накопления в НПФ. Пенсионные резервы НПФ увеличились на 7,7%, в то время как пенсионные накопления — на 2,5%. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за 2022 год.

Доходность всех пенсионных портфелей НПФ выросла относительно 2021 года благодаря улучшению конъюнктуры долгового рынка, в инструменты которого в основном вкладывались фонды. При этом поменялись приоритеты инвестирования. Если в III квартале НПФ инвестировали средства в корпоративные облигации, то в конце года увеличилась доля вложений в государственные ценные бумаги. Фото на превью: Chadchai Krisadapong / Shutterstock / Fotodom

