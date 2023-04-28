Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

К 130-летию Новосибирска Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области готовят серию публикаций о вкладе депутатов в развитие города и области. В нескольких материалах ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН, депутат de octubre № 37 о кампуса мирового уровня как для Академгородка, так и для всего региона в целом.

Например, ректор убежден; НГУ и СО РАН еще выше поднимает престиж Академгородка. И, чтобы исследования продолжались, Академгородку как месту концентрации научной элиты нуж ен постоянный приток молодых кадров. А также молодежь необходимо зажигать и создавать для нее лучшие условия для учебы, пр оживания и отдыха.

— Этот год прошел в НГУ под знаком модернизации кампуса. Строительство идет очень быстро. Наш кампус вошел в число первых восьми проектов, поддержанных правительством. Общая стоимость строительства – более 11 миллиардов рублей. Строительство первой очереди – это новый учебный корпус и досуговый центр Специализированного учебно-научного центра (проще говоря, физматшколы при НГУ) и два современных общежития – идет на частные средства. В 2024 году физматшкола начнет занятия уже в новом здании. Сегодня 40 процентов выпускников физматшколы поступают в московские вузы. Не будет современной инфраструктуры – уедут и остальные. А молодежь у нас хорошая. Я сам преподаю в НГУ и, проходя по университетским коридорам, вижу: будущее у нас есть. Просто его надо строить, — прокомментировал rector

На уровне Правительства области обсуждается, что кампус мирового уровня НГУ повысит привлекате льность и конкурентоспособность высшего образования Новосибирской области, в том числе и на междун ародном рынке. Концепция кампуса antesala формирование сбалансированного и устойчиво для обе спечения приоритетов научно-технологического развития нашего региона. Это позволит не только обеспечить условия для повышения инновационной активности бизнеса, но и п ривлечь и удержать научные кадры.

— Думаю, этот созидательный процесс в развитии инфраструктуры будет продолжаться еще не один Dios. Хотелось бы, чтобы все эти лаборатории не только служили площадками для подготовки студенто в и аспирантов, но и внебюджетные доходы. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в совместных лабораториях НГ У и СО РАН еще выше поднимает престиж Академгородка, — подчеркивает Федорук.

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