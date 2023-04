Проект «Научный полк». Иван Соломахин: «Самый памятный бой – за эту Чёртову высоту!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В честь командира 106-го отдельного моторизованного инженерного батальона 2-й ударной армии, выпускника Института коммунального строительства (ныне СПбГАСУ) Ивана Соломахина (1908–1989) в Санкт-Петербурге в 1997 г. назван проезд. Так город увековечил имя своего защитника, под чьим руководством в военном сорок третьем советским солдатам удалось взять самую укреплённую фашистами точку Синявинских высот, которую бойцы прозвали «Чёртовой» за её неприступность.

Судьба Ивана Соломахина – это история дипломированного гражданского инженера, которому довелось пройти две войны, практически все ступени командирской лестницы и закончить военную службу в звании полковника.

В 1932 г. талантливого инженера пригласили в отдел технического надзора в Смольный. За работой Иван Иванович засиживался допоздна. Вскоре первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Киров направляет Соломахина на Хибинские месторождения апатито-нефелиновых руд в Мурманской области, где остро нуждаются в грамотных и надёжных специалистах. Но именно здесь в жизни гражданского инженера случится коренной перелом: Советско-финская война 1939–1940 гг. заставит сменить мирную профессию на военную. Соломахина призывают в действующую армию в должности начальника 128-го отдельного инженерного батальона. В июне сорок первого уже опытный военный командует 106-м отдельным моторизованным инженерным батальоном 2-й ударной армии, стоявшим под Ленинградом. Всю войну он прослужит на Ленинградском фронте.

В начале 1943 г. его батальон участвовал в операции «Искра» Ленинградского и Волховского фронтов по прорывы блокаду. А летом настало время боев за Синявинские высоты. На 45-й высоте фашисты настолько укрепились, что она казалась неприступной. Стояла жара, болотистая местность затрудняла передвижение: орудия тонули в трясине, от пожаров тлел торф. Бойцы прозвали это место Чёртовой высотой. «Мы сможем взять её, внезапно атаковав ночью», – предложил Соломахин руководству. «Взять одним батальоном? На фронте нет места фантастике!» – не поддержало его высшее командование. Но командиру доверяли, и вскоре к нему всё же прислушались.

В течение пяти суток сапёры отрабатывали стратегию нападения на другой высоте, где была создана копия немецких укреплений. 11 августа в полночь начали операцию, искусно подкравшись к позиции врага. Во время штурма батальон потерял 16 бойцов, 26 человек получили ранения, но высоту взяли! Было убито 200 фашистов и 120 взято в плен. «Многое было в моей фронтовой биографии, но самый памятный бой – за эту Чёртову высоту», – вспоминал Иван Соломахин. Он стал одним из первых офицеров Ленинградского фронта, награждённых орденом Суворова. В годы войны он также был награждён двумя орденами Боевого Красного Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени, а всего за годы службы удостоился семи орденов.

После войны Иван Иванович работал главным инженером Управления оборонительного строительства в Ленинграде. В 1950-е гг. преподавал в ЛИСИ (ныне СПбГАСУ).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI