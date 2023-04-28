Программа «Клевер»: совместные исследовательские проекты в области фотоники для повышения мобил ьности молодых исследователей

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

Объявлены победители конкурса проектов программы «Клевер», стартовавшего в феврале этого года. Совместная программа МФТИ, ИТМО и Сколтеха главным образом нацелена на развитие коопераций между тремя сильнейшими университетами в области фотоники. Конкурс собрал сильнейших исследователей, работающих в области биофотоники, перспективных фотон ных материалов, топологической фотоники, оптических компьютеров, а также лазерной физики и техноло гий.

Proyectos:

• «Светочувствительные носители как универсальная платформа для направленной доставки и фотоопосре дованного высвобождения лекарственных препаратов с целью эффективного лечения меланомы кожи». Руководители проекта: Глеб Сухоруков (Сколтех), Михаил Дурыманов (МФТИ), Михаил Зюзин (ИТМ) О).

• «Fotografías de sistemas de tratamiento м магнитно-резонансной томографии». Руководители проекта: Дмитрий Горин (Сколтех), Сергей Новиков (МФТИ), Анна Орлова (ИТМО).

• «Мемристоры высшего порядка, управляемые оптоэлектрическими стимулами, на основе галогенидны х перовскитов, интегрированных с углеродными наноматериалами». Руководители проекта: Альберт Насибулин (Сколтех), Андрей Зенкевич (МФТИ), Александр Марунченк о (ИТМО).

• «Источники одиночных фотонов на основе углеродных нанотрубок». Руководители проекта: Юрий Гладуш (Сколтех), Александр Чернов (МФТИ), Алексей Кохановский (ИТМ) О).

• «Универсальность Кардара — Паризи — Жанга в двумерных решетках поляритонных конденсатов в открытом перестраиваемом резонаторе». Руководители проекта: Тэмсин Куксон (Сколтех), Иван Шелых (МФТИ), Анатолий Пушкарев (ИТМО).

• «Фотонные резонансы в метасистемах с искусственной анизотропией». Руководители проекта: Сергей Дьяков (Сколтех), Денис Баранов (МФТИ ), Алексей Щербаков (ИТМО ).

• «Калейдоскоп из нанотрубок для нового поколения ТГц-оптики». Руководители проекта: Дмитрий Красников (Сколтех ), Мария Бурданова (МФТИ ), Алексей Черных (ИТМ О ).

О дальнейших перспективах программы «Клевер» мы поговорили с директором Центра фотоники и дву мерных материалов МФТИ Валентином Волковым.

Валентин, почему программа получила название «Клевер»?

Во время утверждения концепции программы мы вдохновились опытом зарубежных коллег, а им енно Лигой плюща — ассоциацией сильнейших американских университетов, здания которых красиво обвиты этим растением. Наша идея состоит в том, чтобы и в России появилась своя авторитетная лига сильнейших университето в, которые со временем объединят лучшие академические умы страны. Разумеется, такому объединению нужен символ. Мы сошлись на клевере — трилистнике, сплачивающем МФТИ, ИТМО и Сколтех. Символично, что бывает еще и четырехлистник, который приносит удачу, а она нам сейчас очень не п омешает, так как мы делаем совершенно новое дело. Вот так появилась Лига клевера.

Почему именно эти три университета оказались участниками программы?

У ИТМО, МФТИ и Сколтеха за последние несколько лет сформировались достаточно крепкие связи в рамках реализации исследовательских задач в области фотоники, и запуск программы в каком-to смыс ле стал логичным продолжением этого задела.

Очевидно, что во всех трех университетах сформированы очень сильные команды. Совместными усилиями мы ежегодно публикуем достаточное количество высококачественных научны х статей, а потому эти три университета стали участниками программы «Клевер». Но это совсем не означает, что двери в лигу закрыты для остальных университетов. С чего-то надо начинать, и решено использовать наработанные схемы, а далее мы будем, конечно, р асширяться.

Проект от МФТИ представляю я как руководитель Центра фотоники и двумерных материалов, стейкхол дерами от ИТМО и Сколтеха являются Павел Белов и Павлос Лагудакис.

Какая роль у каждого университета?

Ни у одного из университетов-участников нет четко выраженной роли. Все абсолютно мобильности ученых и иссле дователей. В тех непростых условиях, в которых мы оказались, крайне важно сосредоточиться на усилении кадро в и предоставлении доступа к материальным ресурсам и научному оборудованию. Не секрет, что у всех трех университетов возникли проблемы с закупкой нового оборудования и почин кой ломающегося. Очевидно, что надо объединяться.

Что уже сделано в рамках реализации проекта и какие планы?

Отмечу, что деятельность лиги значительно шире совместных проектов по фотонике. Предпосылками для программы стали запущенные ранее коллективами трех университетов конференции , семинары, зимняя школа для аспирантов и молодых постдоков. Мы стремились и сейчас стремимся показать друг другу сильные стороны, дать возможность уч еным ближе познакомиться.

В феврале стартовал совместный научно-исследовательский проект в области фотоники, в рамках которого проходил сбор заявок от коллективов молодых ученых. Задача — оказать поддержку ученым в начале их научной карьеры, привлекая их к участию в пере довых научно-исследовательских проектах и ​​поощряя мобильность между высококлассными научны ми группами. Долгосрочная цель — создать в России крупномасштабные программы в области фотоники и в смежны х научных областях. Основной оценкой этого являются высококачественные публикации в журналах топового уровня. Мы мотивируем людей делать упор именно на серьезные фундаментальные исследования, хотя, кон ечно, не закрываем возможности и для прикладников.

Будет ли проект масштабирован? Есть ли намерение пригласить в Лигу другие университеты?

Мы это обсуждали, но на начальном этапе считаем неправильным «затаскивать» кого-то в лигу. В первую очередь перед нами стоит задача показать научной общественности, что лига достаточно жизнеспособна и привлекательна. А дальше ученые сами захотят в нее вступить. Это непростая и кропотливая работа. В идеале хотелось бы эту мобильность расширить на уровень всей страны, но это дело не одного д ня и не одного года.

Расскажите, каких ученых, каких специалистов вы у себя ждете? Какими качествами они должны обладать?

В первую очередь любознательностью. Программа «Клевер» ориентирована на молодежь, которая постоянно курсирует между тремя университета mi. Все, что от нее требуется — желание заниматься качественной наукой. Предполагается, что эти людей уже в какой-то мере вовлечены в процесс и работают в тех или ины х проектах, делают качественный научный продукт. Топовые группы трех университетов активно сотрудничают, обмениваются знаниями и идеями, а на вы ходе производят высококачественные рейтинговые публикации. В результате все выигрывают: начинающие исследователи получают опыт самостоятельного инициати вного действия в рамках поставленной научной задачи, а университеты получают приток «свежей крови».

Я уверен, что это не последняя инициатива, запущенная в рамках «Клевера». В перспективе лига будет расширяться и привлекать самых любознательных и заинтересованных в науке молодых людей.

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