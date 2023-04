«Получив диплом и профессиональный опыт, люди возвращаются в магистратуру»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты очных онлайн-магистратур НИУ ВШЭ — не только вчерашние бакалавры в поиске актуальной профессии, но и топ-менеджеры, предприниматели, основатели стартапов. Постопытные студенты хотят получить доступ к последним исследованиям и экспертизе университета, коммуникации с бизнес-партнерами программ, поэтому выбирают комплексные академические онлайн-продукты магистерского уровня, краткосрочных МООК им недостаточно. Среди студентов — член правления банка, управляющий регионом в Johnson&Johnson, сооснователь бренда косметики LUOES (Корея), руководитель финансово-экономического отдела производителя минеральной и питьевой воды и пр. Онлайн-программы ВШЭ максимально соответствуют запросам абитуриентов на образование без отрыва от семьи, рабочего места и с упором на реальные кейсы индустрий: они создаются при поддержке «Яндекса», «1С», Ozon, Bacardi, Huawei, SberLab, Intel, AIRI, Xperience.ai и пр. Каждая из программ, независимо от профиля, развивает у студентов актуальные цифровые компетенции с фокусом на IT. Онлайн-магистратуры Вышки готовят специалистов в области анализа данных, аналитики бизнеса, финансов, стратегических коммуникаций, компьютерного зрения, управления цифровым продуктом, управления организациями и проектами и пр. Сроки набора в онлайн-магистратуру НИУ ВШЭ: с 1 апреля по 15 августа 2023 года — для абитуриентов из РФ со стартом обучения 1 сентября; с 1 апреля по 15 сентября 2023 года — для абитуриентов из РФ со стартом обучения 1 октября; с 1 ноября 2022 года по 15 августа 2023 года — для иностранных абитуриентов со стартом обучения 1 сентября; с 1 ноября 2022 года по 15 сентября 2023 года — для иностранных абитуриентов со стартом обучения 1 октября. Цифровое высшее образование дает беспрецедентную возможность учиться из любой точки мира: более 40% онлайн-студентов НИУ ВШЭ проживают не в Москве, но хотят получать высшее образование в ведущем столичном вузе. География первой в России англоязычной онлайн-программы факультета компьютерных наук ВШЭ “Master of Data Science” (стартовала в 2020 году) представлена 40 странами мира. На программах учатся онлайн-студенты из России, Беларуси, Казахстана, Индии, США, Канады, КНР, Японии, Германии, Великобритании, Швейцарии и других стран. Всего в Вышке более 1500 онлайн-студентов. Обучение в цифровой магистратуре легко вписывается в напряженный рабочий график студента: часть лекций проходит в предзаписанном формате, их можно прослушать в удобное время, а сложные эпизоды пересмотреть несколько раз. Онлайн-образование от НИУ ВШЭ демонстрирует гибкость и открытость еще в процессе выбора будущей программы. Чтобы понять, стоит ли инвестировать деньги и время в двухлетнее обучение, пользователи могут познакомиться с контентом программы в рамках 10 открытых специализаций, которые представляют собой связки курсов (от 3 до 7) и завершаются итоговым проектом. В результате слушатель получает микроквалификацию, подтвержденную сертификатом НИУ ВШЭ. Также для абитуриентов организуются ознакомительные вебинары, буткемпы, записываются подкасты с участием академических руководителей программ и студентов.

— С момента запуска три года назад нашего флагманского онлайн-продукта — цифровой магистратуры “Master of Data Science” — онлайн-портфель Вышки вырос до 21 программы, 18 из которых — магистерского уровня. Каждый второй студент цифровой магистратуры — старше 25 лет, 30% аудитории — старше 30 лет, у нас учится и небольшое число студентов в возрасте от 45 до 49 лет (2,4%). Получив диплом и внушительный профессиональный опыт, люди возвращаются в магистратуру, чтобы углубить знания в определенной области или освоить принципиально новую специальность. Например, дополнительные компетенции можно получить на программе “Master of Computer Vision”. На нее приходят люди с бэкграундом в IT, которые хотят актуализировать цифровой инструментарий. Более 80% студентов онлайн-программ находят новую работу во время обучения или получают повышение на текущем месте. Текст: Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению НИУ ВШЭ

