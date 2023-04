Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

28 апреля у мемориального комплекса «Вечный огонь», посвящённого памяти студентов, профессоров и преподавателей МГУ, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг в преддверии Дня Победы. Его открыл ректор Московского университета академик В.А. Садовничий.

Под сенью стеллы – винтовочных штыков, рядом с бронзовой чашей неугасимого пламени Виктор Антонович обратился к людям Московского университета с призывом всегда помнить великий подвиг народов нашей страны, ценой огромных жертв спасших мир на планете.

Ректор напомнил о тех усилиях, которые прикладывает МГУ для того, чтобы сохранять и передавать в поколениях память о вкладе студентов и сотрудников ведущего вуза страны в праздник со слезами на глазах. Так, к 75-летию Победы в подмосковном Красновидово на университетской территории был открыт памятник, посвященный заседанию Военного совета штаба Западного фронта, на котором в начале октября 1941 года было принято и утверждено Ставкой историческое решение всеми силами защищать Москву. Работает студенческий поисковый отряд, каждый год в университете проходят десятки памятных мероприятий, из поколения в поколение передается живая нить воспоминаний о ветеранах-сотрудниках МГУ.

В.А. Садовничий призвал всех поклониться погибшим и поблагодарить героев, оставшихся в живых, всегда помнить о неисчислимых жертвах и бедах войны, молиться о мире. Обращаясь к студентам, ректор посоветовал им непременно найти, встретиться, побеседовать с тем, кто хранит память о том великом, но и страшном времени. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы В.А. Садовничий объявил минуту молчания, которой почтили память тысяч сотрудников и учащихся Московского университета, ушедших добровольцами на фронт в составе дивизий московского народного ополчения и павших смертью храбрых в смоленских лесах, на дальних подступах к столице.

Ректор напомнил, что в 1948 году страна-победитель, еще не отстроенная, еще не возрожденная из пепла руин, приняла решение возводить новый комплекс зданий Московского университета. В кратчайшие сроки было возведено самое высокое на тот момент здание в Европе и ныне составляющее ядро кампуса МГУ на Воробьевых горах. В год 70-летия ввода его в эксплуатацию академик В.А. Садовничий призвал всех людей Московского университета быть достойными того доверия, которого страна всегда удостаивает своей главный университет.

На торжественном митинге выступил профессор механико-математического факультета Московского университета В.Я. Шкадов. Горечь войны он узнал, будучи узником фашистских лагерей. До сего дня ведет работу в Совете ветеранов МГУ. Свое выступление он начал со слов благодарности, искреннего уважения и пожеланий здоровья тем, кто большими жертвами и колоссальным трудом победил в войне. Лишь немногие из них живы, трудятся до сих пор, стараются принести пользу Московскому университету. «Это – великое поколение победителей. Это им стоят памятники по всей Европе, часть которых сегодня, к сожалению, варварски разрушаются».

Ветеран напомнил о найденной под Вязьмой записке рядового красноармейца Степана Маркеловича Крутова. «Кто после нас будет живой, пускай помнят, что люди боролись за свою Родину, любили её как мать. Мы непобедимы!», – было сказано в этом завещании, наказе ко всем поколениям, всем, кто в веках будет жить на нашей земле.

От лица старшего поколения сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова он поблагодарил всех и особенно учащихся за желание помнить, за труд сохранять правду об этой героической эпохе.

К этим словам присоединилась и старший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ, узник фашистских лагерей смерти Н.Ф. Черкашина. Она напомнила, что противостояние добра и зла тогда продолжалась на протяжении 1418 дней. Сегодня наша главная задача – помнить о событиях Великой Отечественной войны, не допустить ее повторения.

Обращением к самой жизни, к миру в устах Н.Ф. Черкашиной прозвучал призыв: «Пусть Ваше небо чистым будет, Не гаснет радостей звезда. И грохот танков и орудий Уйдёт из жизни навсегда».

Взявший далее слово студент 4-го курса юридического факультета Кантемир Балкизов заверил ветеранов Московского университета, всех людей военного поколения, что их подвиг не забыт и является примером для нынешнего студенчества. В подтверждение этого в МГУ создано и успешно работает студенческое патриотическое объединение.

В Московском университете действует и Студенческий поисковый отряд МГУ, который каждый год поднимает 8-10 останков ополченцев МГУ, делая достоянием памяти живых их имена, их подвиг. Всего найдены места захоронений и останки уже 70 ополченцев. «Мы чтим память погибших, помним о живых, не подведем Вас!», – сказал студент юрфака, обращаясь к ветеранам.

Со слов ректора МГУ академика В.А. Садовничего: «Вечная память героям живущим и павшим! Возложим цветы, поклонимся, вспомним!» началась церемония приношения цветов и венков к Вечному огню, с 6 мая 1975 года пламенеющего в самом сердце главного университета России. В торжественном митинге приняли участие представители всех факультетов МГУ, Военного учебного центра МГУ, Объединенного профсоюзного комитета, студенческих организаций, всех университетских сред и корпораций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI