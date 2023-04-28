Переведи на человеческий: сухое строительство

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Впереди майские праздники. Возможно, вы думаете освежить интерьер в квартире или отремонтировать что-то на даче, но кажется, что ремонт — это долго и дорого? Сухое строительство вам в помощь. Эту технологию на российский рынок привела компания «Кнауф» — известный во всем мире производитель строительных материалов, с представителем которой мы записали новый выпуск подкаста «Переведи на человеческий».
Со старшим продакт-менеджером «Кнауф» Владимиром Шариковым разбираемся, в чём отличие сухого строительства от мокрого, ищем в Петербурге здания, построенные этим методом, и учимся технологии в виртуальной реальности. После прослушивания подкаста у вас точно будет меньше страхов относительно ремонта.
Новый выпуск уже ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в Apple Podcast и на Podster.fm.
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