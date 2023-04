Переведи на человеческий: сухое строительство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Впереди майские праздники. Возможно, вы думаете освежить интерьер в квартире или отремонтировать что-то на даче, но кажется, что ремонт — это долго и дорого? Сухое строительство вам в помощь. Эту технологию на российский рынок привела компания «Кнауф» — известный во всем мире производитель строительных материалов, с представителем которой мы записали новый выпуск подкаста «Переведи на человеческий».

Со старшим продакт-менеджером «Кнауф» Владимиром Шариковым разбираемся, в чём отличие сухого строительства от мокрого, ищем в Петербурге здания, построенные этим методом, и учимся технологии в виртуальной реальности. После прослушивания подкаста у вас точно будет меньше страхов относительно ремонта.

Новый выпуск уже ВКонтакте , на Яндекс.Музыке , в Apple Podcast и на Podster.fm .

