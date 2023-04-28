О начале торгов ценными бумагами 02 мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 28 апреля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“02” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“02” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-474, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-474-01000-B-001P от 27.03.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 07.05.2026 Торговый код RU000A0UD6H2 ISIN код RU000A0UD6H2 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации. Дата окончания размещения дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“02” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“02” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-475, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-475-01000-B-001P от 27.03.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 07.05.2026 Торговый код RU000A0UD6J8 ISIN код RU000A0UD6J8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации. Дата окончания размещения дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“02” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“02” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-452 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-452-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 03.05.2023 Торговый код RU000A1066E3 ISIN код RU000A1066E3 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Уведомление



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