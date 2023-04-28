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Об ограничении кодов расчетов по некоторым акциями иностранных эмитентов с 02 мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Пуб личного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, при подаче заявок на заключение сдел ок со следующими акциями иностранных эмитентов:

– Northrop Grumman Corporation (código торговый – NOC-RM; ISIN – US6668071029);

– Lockheed Martin Corporation (código торговый – LMT-RM; ISIN – US5398301094);

– Herrero

– L3Harris Technologies, Inc. (código de fabricante – LHX-RM; ISIN – US5024311095);

– Raytheon Technologies Corporation (código торговый – RTX-RM; ISIN – US75513E1010);

– General Dynamics Corporation (código торговый – GD-RM; ISIN – US3695501086);

– Palantir Technologies Inc. (código торговый – PLTR-RM; ISIN – US69608A1088);

– TransDigm Group Incorporated (торговый код – TDG-RM; ISIN – US8936411003)

с 02 may 2023 года нет допустимых кодов расчетов. Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

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