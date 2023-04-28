Об ограничении кодов расчетов по некоторым акциями иностранных эмитентов с 02 мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Пуб личного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, при подаче заявок на заключение сдел ок со следующими акциями иностранных эмитентов:
– Northrop Grumman Corporation (código торговый – NOC-RM; ISIN – US6668071029);
– Lockheed Martin Corporation (código торговый – LMT-RM; ISIN – US5398301094);
– Herrero
– L3Harris Technologies, Inc. (código de fabricante – LHX-RM; ISIN – US5024311095);
– Raytheon Technologies Corporation (código торговый – RTX-RM; ISIN – US75513E1010);
– General Dynamics Corporation (código торговый – GD-RM; ISIN – US3695501086);
– Palantir Technologies Inc. (código торговый – PLTR-RM; ISIN – US69608A1088);
– TransDigm Group Incorporated (торговый код – TDG-RM; ISIN – US8936411003)
с 02 may 2023 года нет допустимых кодов расчетов. Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com
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