Об изменении шага цены на фондовом рынке Московской биржи с 16 мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

С целью повышения эффективности микроструктуры рынка акций Московская биржа в рамках ежекварта Última actualización del 16 de mayo de 2023 списку ценных бумаг в следующих режимах торгов:· Режим основных торгов Т (“стакан” Т 2) · Режим торгов “Неполные лоты “· Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг· Режим торгов “Сектор ПИР* – Режим основных тор гов”· Режим переговорных сделок (РПС) · Режим торгов “РПС с ЦК”· Режим торгов “Сектор ПИР – РПС”· Режим торгов “Сектор ПИР – РПС с Ц К”Действующий подход к установлению шага цены был одобрен Комитетом по фондовому рынку Московской биржи.

Método previo:

· размер шага цены может принимать значения (1,2,5) * 10N, где N – целое число;· количество диапазоно в цены – 25, диапазонов ликвидности – 7; й диапазон числа шагов цены в спреде; · максимально допустимое значение оносительного шага цены – 1%. ы учитывается цена и ликвидность ценных бумаг. Descripción del producto а также стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в “биржевой стакан”. Улучшение качества биржевых торгов делает возможным применение стратегий алгоритмической торг овли инвесторами в более широком спектре ценных бумаг, способствует повышению их ликвидности.Ежек вартальный пересмотр шага цены осуществляется со второго квартала 2015 года.* Сектор компаний повы шенного инвестиционного риска

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