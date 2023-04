«Мне выпала миссия по воспитанию кадров, и я считаю это своей второй профессией»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вокруг меня все говорили о финансовых проблемах еврозоны, банкротствах, дефолте в Греции и госдолге США. Для меня это было окно в мир. После этого я отчетливо поняла, что хочу получить от образования. Оставалось выбрать программу и переехать, поскольку жизнь в Москве явно давала более широкие возможности в карьерном плане. Также хотелось новых знаний, существенно отличающихся от тех, что были в бакалавриате.

Я изучила все магистратуры, которые есть в Москве, поняла, что объективно самая продвинутая и престижная, плюс с возможностью получения второго, международного, диплома, есть только в МИЭФ. Мне понравилось, что на программе интернациональная команда преподавателей и все обучение идет на английском языке. Это международный язык экономики, а значит, ты встраиваешься в глобальную структуру индустрии еще студентом. Поэтому я четко определила для себя, что «Финансовая экономика» – идеальный выбор, и больше никуда не подавала документы.

— Как переключились с формата пермской Вышки на НИУ ВШЭ в Москве?

— Здорово, что во всех филиалах Вышки сохраняется ее уникальная атмосфера. В этом плане я была готова к обучению как с точки зрения преподавательских подходов, так и с точки зрения требований и в целом какой-то университетской этики. Мне всегда казались особенными отношения студентов и преподавателей, уважение к мнению младших и готовность их поддержать в рамках не только учебы, но и жизни вообще. Я люблю и ценю МИЭФ именно за эту особую теплую атмосферу, где тебя трепетно опекают, стараются избавить от бюрократии, дать свободу, научить делать качественный выбор, выстраивают учебный процесс максимально удобным для тебя образом.

Могу сказать, что в плане нагрузки и углубленности изучения дисциплин учеба давалась непросто, МИЭФ стал для меня новой ступенью сложности.

Здорово, что университет не позволяет тебе расслабиться, а только стимулирует и открывает у тебя второе дыхание

Математика и все связанные с ней предметы требовали огромного количества усилий и времени, тогда как в Перми я с уверенностью получила красный диплом. Требования к студентам высоки, да и программа сама по себе сложная. Здесь в начале учебы мне пригодился опыт, полученный во время написания курсовой с Захаровым. После первой сессии привыкаешь к нагрузке, преодолеваешь этот барьер, и дальше учиться легче, главное – все сдавать в срок.

— В МИЭФ вы работали в Лаборатории финансовой экономики — чем оказался полезен этот опыт?

— Я работала ассистентом и в первую очередь научилась собирать, анализировать данные и на их основе строить базовые модели. Также я получила хороший исследовательский опыт с точки зрения того, как писать статьи по международным академическим стандартам, в целом влилась в среду ученых, освоила методы исследовательской работы. Сейчас я являюсь аналитиком, даже в чем-то исследователем, работаю с большим количеством информации по рынкам и компаниям, сформированный еще в вузе структурированный подход к решению задач мне помогает.

Автор: Михаил Дмитриев/ НИУ ВШЭ

Исследовательские навыки, безусловно, важны в работе не только в финансах, но и в любой другой сфере. Но надо понимать, что по целям и прикладной ценности академические исследования и аналитика в реальном секторе – разные вещи. Студентам еще во время учебы нужно научиться работать и в том и в другом направлении, например решая кейсы совместно с представителями индустрии.

— С точки зрения плюса к портфолио исследовательский опыт играет роль при найме на работу в банковской сфере?

— Конечно, на опыт обратят внимание. Банки обычно сначала смотрят, где учился кандидат и насколько круты его вуз и программа. Но когда резюме прошло этап скрининга, начинается более детальное изучение кандидата. Здесь уже рассматриваются различные активности, в том числе исследовательские, такие как опыт работы в лабораториях, преподавание, участие в конкурсах и конференциях, успеваемость и т.п. Например, мы очень ценим, если студент успел сдать первый уровень CFA, для нас это факт профессионализма и мотивированности. В целом разнообразный набор навыков дает нам представление о том, что человек умеет параллельно решать разные задачи и имеет релевантный опыт, пусть даже не в индустрии, а в университете.

— Вы начали карьеру с должности аналитика в банке ВТБ. Сразу поняли, что банковская сфера вам комфортна? Не было сомнений в выбранном направлении?

— В ВТБ я попала на стажерскую программу, куда нужно пройти непростой отбор: из тысячи кандидатов остается несколько десятков стажеров. В процессе нескольких этапов собеседований различные департаменты банка рассматривают тебя как потенциального сотрудника. В моем случае, быть может, сыграл роль опыт работы в Перми, так как я попала аналитиком в управление активами и поначалу выполняла привычные задачи. В целом мне нравилась работа в банке. Главной трудностью была адаптация к такой огромной и сложной структуре, как ВТБ: после клубной атмосферы МИЭФ, где все – друзья и опекуны, ты становишься винтиком большой финансовой машины. Психологически это требует сил и времени, нужно быть готовым ко многим особенностям такой работы – к бесконечным согласованиям, бюрократии, узким задачам и т.п. Это стало одной из причин того, что, поработав в ВТБ 3,5 года, я ушла в банк поменьше, где смогла расширить спектр задач и многому научиться в рамках новых и интересных обязанностей. Передо мной открылся весь мир.

— Что в плане новых задач и возможностей предложил вам Совкомбанк?

— Я пришла туда в 2016 году, тогда он был в пять раз меньше, чем сейчас, по активам и по сложности структуры. Это оказался очень интересный с точки зрения задач момент. Многие департаменты банка только зарождались, аналитиков работало мало, я сразу пришла на пост главного аналитика к руководству банка из богом забытого отдела одного из департаментов ВТБ – это не могло не мотивировать.

В Совкомбанке, по сути, я видела, как с моей экспертизой формируются ключевые решения банка, что было потрясающе

Я проходила собеседование сразу с акционерами банка, мне показалось это новым и необычным. Дальше банк рос с космической скоростью, и я вместе с ним быстро развивалась. Когда я пришла, там работало всего два аналитика, сегодня нас около 50, а Совкомбанк – в числе крупнейших финансовых институтов страны. Сейчас я возглавляю всю аналитическую команду: мы исследуем рынки различных сырьевых товаров, анализируем макроэкономику России и других стран, крупнейшие мировые и российские компании, ищем интересные идеи в акциях и облигациях и многое другое. Уровень ответственности, но при этом и интересности задач максимальный.

— Каких дополнительных навыков требует позиция руководителя, помимо специальных?

— В моем случае немалую роль сыграли врожденные навыки. Например, я никогда не боялась принимать решения, не перекладывала ни на кого ответственность и старалась сама справляться с поставленной задачей, а также отвечать за результат, в том числе за неудачный. Кроме того, ты получаешь управленческие навыки в университете и на работе. Я много смотрела на опыт работы более старших и более успешных коллег, перенимала их практики управления.

В Совкомбанке новые навыки пришли ко мне органичным путем, в смысле примеров для подражания там было у кого поучиться. Рядом со мной люди принимали многомиллиардные решения каждый день, я анализировала их мотивацию, делая выводы, что помогло мне понять суть многих экономических процессов.

Помимо решений и ответственности, важно уметь взаимодействовать с командой: мотивировать людей вокруг себя, вдохновлять и поддерживать коллег, давать разнообразные и интересные задачи, чтобы каждый сотрудник работал эффективно и развивался. Это не менее сложно. Не хочу хвастаться, но вроде я с этим справляюсь в силу природной эмпатии и коммуникативных навыков. Также я сама постоянно учусь.

— Какой уникальный практический опыт побудил вас читать лекции студентам РЭШ?

— В 2021 году, когда я только возглавила направление кредитного анализа банка, шел бум розничных инвестиций, рынок рос, и начал ощущаться дефицит кадров, и аналитических, и финансовых. Найти к себе в команду нового аналитика оказалось почти неразрешимой задачей. Приходили люди со слабым опытом, но при этом с высокими запросами. За последние 10 лет ситуация в банковской сфере сильно изменилась, после 2014 года и массовых увольнений престиж работы в финансах упал, параллельно начала активно расти IT-сфера, и туда уходило много интересных специалистов.

Автор: Михаил Дмитриев/ НИУ ВШЭ

Тогда у нас возникла идея воспитывать аналитиков у нас в команде. Так в Совкомбанке появилась позиция младших аналитиков, куда мы начали набирать ребят из экономических вузов. Причем не только набирать, но и обучать. В университете студенты получают в основном академическую базу, а мы помогаем им освоить важные прикладные аспекты в области экономики и финансов. Заодно готовим будущих сотрудников, даем выпускникам рабочее место по специальности. Таким образом мы подружились с МИЭФ, МГИМО и РЭШ, где нам предложили читать курс для магистрантов, соавтором и преподавателем которого я являюсь.

— Каково вам было в роли лектора?

— Мне очень нравится преподавать, я люблю общаться со студентами: они смелые, активные, высказывают свежие идеи и помогают мне смотреть на привычные задачи в новом свете. Ты думаешь, что все знаешь, а тебя вдруг засыпают вопросами и открывают дискуссию, после которой получаешь огромный заряд энергии. К сожалению, многие мои коллеги из индустрии не так заинтересованы в том, чтобы приходить в вузы и делиться экспертизой. Я рада, что наш банк в этом заинтересован, мне выпала миссия по воспитанию кадров, и я считаю это своей второй профессией.

Для меня большой плюс преподавательской работы также и в том, что это развивает меня как личность, я не тот аналитик-ботаник, который общается только с цифрами, но тот, кто умеет защитить свое мнение перед аудиторией, владеет аргументацией и качественно поддерживает дискуссию в профессиональном сообществе. Так за три года существования курса и стажерской программы мы набрали себе восемь младших аналитиков, которые стали важной частью нашей команды и успешно выходят на старшие позиции. Теперь уже и другие подразделения банка просят нас привести им умненьких ребят. Меня это очень радует.

— Недавно ваш курс по инвестиционному анализу стал доступен также и студентам МИЭФ. Чем он для них будет полезен?

— Курс продлится до конца учебного года, мы рассказываем о работе различных подразделений банка, задачах аналитика, особенностях разных отраслей и финансовых инструментов, финансовом мире и многом другом. В рамках курса я читаю лекции по анализу нефтегаза и энергетики, мои коллеги дополняют информацией об отраслях, макроэкономике и т.д. в соответствии со своим опытом. Также студенты решают реальные кейсы из области инвестиций и получают от нас обратную связь. Тема инвестиционного анализа является одной из ключевых для специалиста в банковском направлении, также это тот аспект, в чем мы, банковские аналитики, хороши и чему можем научить.

Автор: Михаил Дмитриев/ НИУ ВШЭ

Мы работаем с разными финансовыми инструментами, в основном с облигациями и акциями, рассказываем, как анализировать такую-то отрасль, как в ней искать инвестиционные идеи, а также какие особенности работы существуют в рамках экономики разных стран. По сути, курс базируется на собственном опыте банка, который будет полезен студентам для понимания специфики работы аналитика: это поможет им осознанно выбрать будущую позицию и обеспечить удачный старт карьеры, а также освоить с практической стороны область финансовых рынков и инвестиций. После курса наиболее мотивированные и старательные студенты получат от Совкомбанка офферы. В любом случае, даже если студент не захочет у нас работать, курс пригодится любому начинающему сотруднику в банковской сфере и других областях, а также тем, кто сам хочет инвестировать.

Кстати, тем, кто интересуется инвестициями, не могу не порекомендовать Market Power – это, как и курс для студентов, еще одно изобретение и вдохновение нашей команды аналитиков. Оно включает комиксы про акции, видео и телеграм-канал про фондовые рынки.

— Чем, на ваш взгляд, студенты Вышки отличаются от ребят из других вузов?

— Конечно, я как выпускница Вышки привыкла смотреть на мир через призму определенных ценностей, которые мне близки. Я вижу похожие качества у студентов Вышки и очень их ценю, поэтому доверяю вузу как месту подготовки не просто хороших специалистов, но и всесторонне развитых ребят. Я знаю, что программа МИЭФ сложная и ее выпускники действительно учатся, а не сидят за партой для корочки, то же касается студентов РЭШ. Для меня как работодателя эти вузы стали определенным стандартом отбора кандидатов. Если студент способен окончить Вышку, значит, он классный специалист, он умеет учиться и работать. Задачи аналитика непростые, поэтому нужно постоянно набираться нового опыта, и для этой позиции умение учиться – очень важный навык. Кроме того, выпускники Вышки – заряженные ребята, а если есть желание расти, то предложение для этого найдется всегда, и лучшее.

