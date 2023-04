Математики – сильнейшие шахматисты НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Прошло первенство НГУ по быстрым шахматам. Турнир шел по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени – 10 минут каждому участнику на всю партию, плюс добавка – 5 секунд за каждый сделанный ход. Личные места определялись по сумме набранных очков, при их равенстве – по системе коэффициентов. В командный зачет шла сумма очков трех лучших участников факультета не зависимо от пола.

Как и в прошлом году студенты Механико-математического факультета доказали, что они – лучшие, завоевав пять призовых мест из шести в личном зачете. Только первое место среди юношей уступили студенту Факультета информационных технологий Максиму Муратову, второе место занял Александр Воротников, третье Сергей Аношин (ММФ). Девушки ММФ заняли пьедестал в следующем порядке: Таисия Ускова, Варвара Утюпина и Анна Ломтева.

Результаты командного зачета:

1 место – Механико-математический факультет;

2 место – Факультет информационных технологий;

3 место – Физический факультет.

Поздравляем победителей и призеров соревнований! Благодарим за организацию турнира тренера по шахматам Алексея Егитова.

Фотографии можно увидеть по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/18To4fEDprc-Ab_G39iTMzToY5DUnmY7A

