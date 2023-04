Максим Решетников: развитие партнерства с Узбекистаном – остается важным приоритетом для России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Одним из существенных факторов стабильности российской экономики является развитие взаимоотношений с рынком стран СНГ. Товарооборот России с СНГ в 2022 году превысил 100 млрд долл., что составляет 5% от российского ВВП. При этом сотрудничество охватывает не только торговлю, но и транспорт, логистику, трудовую миграцию, финансы и гуманитарное сотрудничество.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе панельной сессии, посвященной перспективам углубления экономического сотрудничества стран СНГ. Сессия состоялась в рамках деловой программы Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) в столице Узбекистана.

В данный момент страны Центральной Азии, по его словам, занимают особое место среди стран СНГ. Через Центральную Азию проходят важные логистические коридоры – восточная ветка МТК «Север-Юг» и маршрут «Россия-Казахстан-Китай» восточного направления. Российские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с этим емким и быстро растущим рынком.

«Сердце Центральной Азии и один из локомотивов её роста на сегодня – Узбекистан. Для России Узбекистан продолжает оставаться одним из ключевых партнеров, с которым наша страна планирует развивать и укреплять контакты, – подчеркнул Максим Решетников. – За последние 20 лет экономика Узбекистана росла почти в 2,5 раза быстрее среднемировых темпов роста, а сейчас на страну приходится пятая часть ВВП всей Центральной Азии и есть все условия для дальнейшего усиления позиций».

Россия, по его словам, сохраняет курс на дальнейшее укрепление торговых связей с Узбекистаном. Взят хороший темп для развития торгово-экономических отношений: последние несколько лет взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном ежегодно увеличивается на 20%.

Растет инвестиционное сотрудничество – объем капиталовложений уже превысил 10 млрд долл. И если раньше российские и узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации и сельское хозяйство, то сейчас инвестиционные приоритеты сместились в «несырьевой» сектор – в логистику, строительство и науку.

В числе наиболее важных сфер для дальнейшего сотрудничества с Узбекистаном российский министр отметил туризм и развитие русского языка как языка межнационального общения. И торговля, и инвестиции, по его словам, строятся на понимании друг друга. Русский язык объединяет две страны. На сегодняшний день в Узбекистане действует 955 русскоязычных школ и 16 филиалов российских вузов. Не исключено, что в перспективе часть студентов может связать свою карьеру с Россией.

