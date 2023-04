Коллективная Мисс ГУУ. Репортаж с итогами конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 апреля 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления состоялся долгожданный финал конкурса «Мисс ГУУ 2023». Об ажиотаже вокруг конкурса свидетельствовал полный зал зрителей и громкие группы поддержки.

В качестве членов жюри выступили: проректор ГУУ Павел Павловский, проректор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова Мария Скоробогатова, танцовщица, хореограф, участница шоу «Танцы» и Вице-мисс ГУУ 2012 Юлиана Бухольц и Мисс ГУУ 2022 Лина Жидкова.

Приветственное дефиле участниц состояло из двух частей: видеоролика на экране и живого представления с выходом в зал. Знакомимся с ними в формате краткого обзора выступлений.

Анна Рыбачкова, ИМ

Представила танцевальное выступление в чёрно-белых тонах с красивой центральной мыслью о том, что изначальная ценность любого человека равна 100 из 100 независимо от его достижений.

Полина Мащенок, ИГУиП

Танцевала с верёвками и канатами, показывала чудеса пластичности. В какой-то момент на особо глубоком спинном прогибе часть зрителей даже охнула. На интервью после выступления трогательно расплакалась, благодаря за помощь подругу Аню. Да, эмоции закипели уже в самом начале шоу.

Туся Круглова, ИМ

Первокурсница с очень светлой энергетикой запомнилась эффектными падениями с пьедестала в своём номере и выходом массовки в зал. Впрочем, несценическое пространство актового зала в тот день использовалось по полной программе не только ей.

Анастасия Монако, ИУПСиБК

Кроме всего прочего, в музыкальном оформлении своих танцев ожидаемо использовала песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». В интервью поделилась мечтой поехать в Монако, чтобы просто посмотреть на лица таможенников. Между блоками выступления демонстрировала на экране фото и видео из своей жизни – выигрышный ход на фоне простых тёмных пауз у других участниц.

Валерия Чумаченко, ИЭФ

Валерия сделала ставку на монолог, танцевальных элементов было значительно меньше по сравнению с другими девушками. Причём почти половина номера прошла в зрительном зале, а сценическая половина запомнилась спецэффектным блоком на фоне чёрной стенки, с поглощением тьмой и её следами на белой рубашке. В интервью выяснилось, что у неё к тому же совсем не было театрального опыта. Теперь есть.

Мария Проказнова, ИИС

Ещё одна первокурсница на конкурсе в основу своего выступления положила собственный вокал. Один из блоков был с живыми инструментами, а между блоками внимание зрителей обращалось к видеофрагментам из её жизни. В интервью призналась, что собирается вести активную творческую жизнь и обязательно заявится на «Голос ГУУ» в следующем году. Ждём.

Диана Нестерова, ИОМ

На сцене вновь живые инструменты, включая две скрипки. Диана показала, что может и станцевать, и спеть. В одном из блоков использовала теннисные ракетки, баскетбольные мячи и помпоны чирлидерши. Делаем вывод, что она активно занимается спортом и вместе с ней благодарим её маму за концепцию номера.

Дарья Кудрявцева, ИЭФ

Дарья продемонстрировала чёткий тетраптих выступления в концепции четырёх стихий: воды, земли, воздуха и огня. Отметилась интересной постановкой танцев с яркими гимнастическими элементами с использованием снарядов. Царапнула по сердцу монологом об отце. Между блоками вставила собственное интервью. И пусть интервью было нарочито постановочным, однако само выступление выглядело очевидной заявкой на победу.

Злата Копнина, ИУПСиБК

В концепции использовала тему человеческого рождения и взросления, осознания собственной девственности. Запомнился очень интересный спецэффект с мукой в одной из интерлюдий. В интервью поблагодарила не только родителей и помощников, но и всех зрителей в зале.

И раз уж были упомянуты помощники, то процитируем здесь скандирование зрителей: «Оргам – респект!» И организаторам, и работникам актового зала, и танцевальной массовке. Особенно хореографу и Вице-мисс ГУУ 2022 Лэйле Шейх. Все вы коллективная Мисс ГУУ. Если конкурсантки репетировали ночами только свои номера, то вы сразу все. Вам нужно дать не только корону, но и поставить памятник.

Зрители были в восторге и громко поддерживали своих фавориток от начала и до самого конца конкурсной программы. А это было долго, шоу растянулось на четыре часа. Мисс ГУУ 2022 Лина Жидкова во время награждения поделилась своим прошлогодним опытом, сказав, что в конце дня ей уже не нужно было никакой короны, а хотелось только вернуться домой, «лечь и выпить обезбол с водичкой». Участницы на сцене согласно закивали головами на этой фразе. Вот и мы не будем томить ожиданиями.

Итоги конкурса:

Мисс Притягательность – Злата Копнина, ИУПСиБК

Мисс Харизматичность – Анна Рыбачкова, ИМ

Мисс Чувственность – Валерия Чумаченко, ИЭФ

Мисс Элегантность – Полина Мащенок, ИГУиП

Мисс Грациозность – Дарья Кудрявцева, ИЭФ

Мисс Очарование – Мария Проказнова, ИИС

Мисс Энергичность – Анастасия Монако, ИУПСиБК

Мисс Индивидуальность – Диана Нестерова, ИОМ

Мисс Вдохновение – Туся Круглова, ИМ

Мисс Овация, победившая в голосовании в группе конкурса «ВКонтакте» – Валерия Чумаченко, ИЭФ

Вице-мисс ГУУ – Злата Копнина, ИУПСиБК

Мисс ГУУ – Дарья Кудрявцева, ИЭФ

Поздравляем победительницу. И напоминаем, что все вы чудесны, и все вы – коллективная Мисс ГУУ.

