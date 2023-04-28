Календарь публикации официальной аналитической информации на май 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

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28.04.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

IV квартал 2022 г.

28.04.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

IV квартал 2022 г.

11.05.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Март 2023 г.

12.05.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-апрель 2023 г.

15.05.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Апрель 2023 г.

15.05.2023 — Основные показатели рынка акций*

Апрель 2023 г.

15.05.2023 — Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

IV квартал 2022 г.

15.05.2023 — Годовые сведения о деятельности негосударственных пенсионных фондов

Январь-декабрь 2022 г.

15.05.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Апрель 2023 г.

18.05.2023 — Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

I квартал 2023 г.

18.05.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Апрель 2023 г.

24.05.2023 — Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

I квартал 2023 г.

24.05.2023 — Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

I квартал 2023 г.

25.05.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Апрель 2023 г.

31.05.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

I квартал 2023 г.

31.05.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

I квартал 2023 г.

02.06.2023 — Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

I квартал 2023 г.

07.06.2023 — Сведения об основных показателях деятельности страховщика

Январь-март 2023 г.

08.06.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Апрель 2023 г.

09.06.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-май 2023 г.

13.06.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Май 2023 г.

13.06.2023 — Основные показатели рынка акций*

Май 2023 г.

13.06.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Май 2023 г.

14.06.2023 — Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

I квартал 2023 г.

16.06.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Май 2023 г.

23.06.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Май 2023 г.

30.06.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*

I квартал 2023 г.

30.06.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)

I квартал 2023 г.

30.06.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты

I квартал 2023 г.

10.07.2023 — Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

I квартал 2023 г.

10.07.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Май 2023 г.

10.07.2023 — Основные показатели рынка акций*

Июнь 2023 г.

10.07.2023 — Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

I квартал 2023 г.

10.07.2023 — Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой

I квартал 2023 г.

11.07.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление

II квартал 2023 г.

11.07.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-июнь 2023 г.

12.07.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Июнь 2023 г.

14.07.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Июнь 2023 г.

17.07.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Июнь 2023 г.

18.07.2023 — Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

I квартал 2023 г.

25.07.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Июнь 2023 г.