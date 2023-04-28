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Календарь публикации официальной аналитической информации на май 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

28.04.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.04.2023
28.04.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.04.2023
28.04.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.04.2023
28.04.2023 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию
IV квартал 2022 г.
28.04.2023 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
IV квартал 2022 г.
28.04.2023 Обзор центрального банка
01.04.2023
28.04.2023 Обзор кредитных организаций
01.04.2023
28.04.2023 Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.04.2023
28.04.2023 Обзор банковской системы
01.04.2023
28.04.2023 Денежная масса М2 (национальное определение)
01.04.2023
28.04.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
28.04.2023 Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.04.2023
05.05.2023 Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Апрель 2023 г.
05.05.2023 Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты, в процентах к ВРП
2021 г.
05.05.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
05.05.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
05.05.2023 Денежная база в узком определении
01.05.2023
10.05.2023 Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.04.2023
10.05.2023 16:00 Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.05.2023
10.05.2023 16:00 Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.05.2023
10.05.2023 Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.04.2023
11.05.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.04.2023
11.05.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Март 2023 г.
11.05.2023 Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Март 2023 г.
11.05.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.04.2023
12.05.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-апрель 2023 г.
12.05.2023 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.05.2023
12.05.2023 Денежная база в широком определении
01.05.2023
12.05.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
12.05.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Март 2023 г.
15.05.2023 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Апрель 2023 г.
15.05.2023 Основные показатели рынка акций*
Апрель 2023 г.
15.05.2023 Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов
IV квартал 2022 г.
15.05.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
15.05.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
01.04.2023
15.05.2023 Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.05.2023
15.05.2023 Годовые сведения о деятельности негосударственных пенсионных фондов
Январь-декабрь 2022 г.
15.05.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Апрель 2023 г.
16.05.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Март 2023 г.
16.05.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.04.2023
16.05.2023 Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения
01.01.2023
18.05.2023 Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов
I квартал 2023 г.
18.05.2023 Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Апрель 2023 г.
18.05.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
18.05.2023 Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Март 2023 г.
18.05.2023 Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.04.2023
19.05.2023 16:00 Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.05.2023
19.05.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
23.05.2023 Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Март 2023 г.
23.05.2023 Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.05.2023
23.05.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.05.2023
23.05.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.05.2023
23.05.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.05.2023
24.05.2023 Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов
I квартал 2023 г.
24.05.2023 Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов
I квартал 2023 г.
24.05.2023 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.01.2023
25.05.2023 Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Апрель 2023 г.
25.05.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
26.05.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
29.05.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.05.2023
30.05.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.05.2023
30.05.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.05.2023
30.05.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.05.2023
31.05.2023 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию
I квартал 2023 г.
31.05.2023 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
I квартал 2023 г.
31.05.2023 Обзор центрального банка
01.05.2023
31.05.2023 Обзор кредитных организаций
01.05.2023
31.05.2023 Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.05.2023
31.05.2023 Обзор банковской системы
01.05.2023
31.05.2023 Денежная масса М2 (национальное определение)
01.05.2023
31.05.2023 Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.05.2023
01.06.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
02.06.2023 Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
I квартал 2023 г.
02.06.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
06.06.2023 Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Май 2023 г.
06.06.2023 Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.05.2023
07.06.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.05.2023
07.06.2023 Сведения об основных показателях деятельности страховщика
Январь-март 2023 г.
07.06.2023 Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.05.2023
07.06.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.05.2023
07.06.2023 16:00 Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.06.2023
07.06.2023 16:00 Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.06.2023
08.06.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Апрель 2023 г.
08.06.2023 Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Апрель 2023 г.
08.06.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
09.06.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-май 2023 г.
09.06.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
09.06.2023 Денежная база в узком определении
01.06.2023
13.06.2023 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Май 2023 г.
13.06.2023 Основные показатели рынка акций*
Май 2023 г.
13.06.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Май 2023 г.
13.06.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Апрель 2023 г.
14.06.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Апрель 2023 г.
14.06.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.05.2023
14.06.2023 Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов
I квартал 2023 г.
14.06.2023 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.06.2023
14.06.2023 Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.06.2023
14.06.2023 Денежная база в широком определении
01.06.2023
16.06.2023 Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Май 2023 г.
16.06.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
16.06.2023 Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Апрель 2023 г.
16.06.2023 Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.05.2023
16.06.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
20.06.2023 16:00 Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.06.2023
21.06.2023 Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Апрель 2023 г.
21.06.2023 Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.06.2023
21.06.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.06.2023
21.06.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.06.2023
21.06.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.06.2023
22.06.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
23.06.2023 Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Май 2023 г.
23.06.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
27.06.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.06.2023
29.06.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
30.06.2023 Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации
01.01.2023
30.06.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства»
01.04.2023
30.06.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.06.2023
30.06.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.06.2023
30.06.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.06.2023
30.06.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*
I квартал 2023 г.
30.06.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)
I квартал 2023 г.
30.06.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами
01.04.2023
30.06.2023 Обзор центрального банка
01.06.2023
30.06.2023 Обзор финансового сектора (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.01.2023
30.06.2023 Обзор финансового сектора (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.04.2023
30.06.2023 Обзор финансового сектора
01.01.2023
30.06.2023 Обзор кредитных организаций
01.06.2023
30.06.2023 Обзор других финансовых организаций (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.01.2023
30.06.2023 Обзор других финансовых организаций (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.04.2023
30.06.2023 Обзор других финансовых организаций
01.01.2023
30.06.2023 Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.06.2023
30.06.2023 Обзор банковской системы
01.06.2023
30.06.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)*
01.04.2023
30.06.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты
I квартал 2023 г.
30.06.2023 Денежная масса М2 (национальное определение)
01.06.2023
30.06.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
30.06.2023 16:00 Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*
01.04.2023
30.06.2023 16:00 Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.04.2023
30.06.2023 16:00 Внешний долг Российской Федерации
01.04.2023
30.06.2023 Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.06.2023
06.07.2023 Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Июнь 2023 г.
06.07.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
07.07.2023 Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.06.2023
07.07.2023 Прямые инвестиции Российской Федерации по принципу активов/пассивов и принципу направленности
01.04.2023
07.07.2023 Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.06.2023
07.07.2023 Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации
01.04.2023
07.07.2023 Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.06.2023
07.07.2023 Накопленные остатки по прямым инвестициям Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)
01.04.2023
07.07.2023 16:00 Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.07.2023
07.07.2023 16:00 Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.07.2023
07.07.2023 Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.06.2023
07.07.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
07.07.2023 Денежная база в узком определении
01.07.2023
10.07.2023 Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой
I квартал 2023 г.
10.07.2023 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Май 2023 г.
10.07.2023 Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Май 2023 г.
10.07.2023 Основные показатели рынка акций*
Июнь 2023 г.
10.07.2023 Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой
I квартал 2023 г.
10.07.2023 Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой
I квартал 2023 г.
11.07.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление
II квартал 2023 г.
11.07.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-июнь 2023 г.
12.07.2023 Перечень организаций финансового сектора
01.07.2023
12.07.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Июнь 2023 г.
12.07.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Май 2023 г.
13.07.2023 16:00 Оценка внешнего долга Российской Федерации
01.07.2023
13.07.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
14.07.2023 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Июнь 2023 г.
14.07.2023 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.07.2023
14.07.2023 Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Май 2023 г.
14.07.2023 Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.07.2023
14.07.2023 Денежная база в широком определении
01.07.2023
14.07.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
17.07.2023 Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств
01.04.2023
17.07.2023 Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Июнь 2023 г.
17.07.2023 Информационно-статистический сборник «Финансовые счета системы национальных счетов Российской Федерации»
01.01.2023
18.07.2023 Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)
I квартал 2023 г.
20.07.2023 16:00 Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.07.2023
20.07.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
21.07.2023 Показатели достаточности международных резервов Российской Федерации
01.04.2023
21.07.2023 Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.07.2023
21.07.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
21.07.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.07.2023
21.07.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.07.2023
21.07.2023 Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.07.2023
25.07.2023 Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Июнь 2023 г.
26.07.2023 16:00 Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.07.2023
27.07.2023 16:00 Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
28.07.2023 Сведения о страховой брокерской деятельности
2022 г.
28.07.2023 Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.07.2023
28.07.2023 Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.07.2023
28.07.2023 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.07.2023
28.07.2023 Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения

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