Инженеры смыслов: профессия в контексте настоящего и будущего

26-27 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе», тема года: «Инженеры смыслов будущего десятилетия». Конференция приурочена к 125-летию со дня основания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и поддержана Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по молодежной политике.

Фокус внимания экспертных дискуссий, организованных Высшей школой медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института, был сосредоточен на междисциплинарном, системном, прогностическом осмыслении коммуникационной индустрии и профессионализации в контексте будущего десятилетия. Приветствуя участников конференции в Белом зале, проректор по молодежной политике и коммуникационным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов сказал: В условиях стремительных социальных, политических экономических событий и перемен информационное поле, в котором мы находимся, так же меняется. Нам важно, чтобы молодежь, которая обучается в Санкт-Петербургском политехническом университете, молодежь нашей страны в целом, умела правильно считывать и интерпретировать те смыслы, которые формируются вокруг нас. В этой связи я бы хотел пожелать участникам конференции почерпнуть из выступлений экспертов максимум полезной информации и зафиксировать для себя один-два профессиональных принципа, с которыми вы пойдете в большой мир . Приветствовала участников и директор ГИ Наталья Чичерина, которая пожелала всем продуктивной работы, интересных жарких дискуссий и содержательного общения.

Участников конференции в фойе Белого зала встречала арт-выставка на тему «Инженеры смыслов», подготовленная студентами и преподавателями ВШМиСО ГИ совместно с нейросетью.

Предваряя конференцию, модератор пленарных заседаний, директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Марина Арканникова обозначила ключевые аспекты феноменологии концепта «инженер смыслов», впервые артикулированного в формате научной дискуссии в СПбПУ в 2020 году : Инженеры смыслов — это метафора, позволяющая взглянуть на профессионализацию в области коммуникаций под новым углом, четко артикулировать запрос, продиктованный отраслевой повесткой на формирование гибридных компетенций как ключевых навыков будущих специалистов по коммуникациям. От инженерного дела специалист берет стратегическое, системное видение, от гуманитарной сферы — всё то, что лежит в области социального воображаемого. Именно инженер смыслов способен считывать мегатренды, трансформировать социальные практики, осуществлять смыслоообразование, символическое производство, использовать нарративы и коды, образующие социальный текст и контекст, помогать людям обретать ценностно-смысловую картину мира и новые смыслы своего бытия .

В этом году организаторы конференции решили отойти от традиционного регламента пленарного заседания первого дня и предложили участникам экспертные дискуссии с участием титульных спикеров в формате «открытого микрофона» — public talk. Таких экспертных пленарных дискуссий было четыре, каждая была названа согласно четырем магистерским образовательным программам ВШМиСО: «Стратегические коммуникации в индустриях 4.0» , «Социология коммуникация и медиааналитика» , «Арт-инжиниринг и медиаискусство» , «Издательские проекты в креативных индустриях» , и в каждой сессии наряду с ведущими учеными и экспертами из отрасли одним из спикеров выступал студент ВШМиСО, обучающийся по данным программам. В пуле титульных спикеров этого года: профессор, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе СПбПУ, президент Ассоциации преподавателей по связям с общественностью Дмитрий Гавра; исполнительный директор Научно-технологического комплекса «Новые технологии и материалы» Передовой инженерной школы СПбПУ Никита Шапошников; руководитель музейных проектов ПАО «Мосэнерго» Елена Кошелева; генеральный директор аналитической компании PR News, председатель Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), ведущий эксперт по коммуникационным исследованиям и оценке эффективности Лилия Глазова; директор ВЦИОМ-консалтинг по развитию Даниил Ермолаев; президент АНО ПРКОСИ «Со-Творение», член правления и председатель Комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза, член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Денис Котов; фотограф-художник Государственного Эрмитажа, автор фотографий к каталогам и альбомам, посвященным собраниям и коллекциям Эрмитажа и книгам по истории и архитектуре Санкт-Петербурга Юрий Молодковец.

В первый день конференции прошло подписание соглашения о сотрудничестве между СПбПУ (в лице исполнителя ВШМиСО ГИ) и Ассоциацией менеджеров культуры. Основными направлениями сотрудничества станут проведение совместных исследовательских проектов, проектная деятельность и практическая подготовка студентов по направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Искусства и гуманитарные науки», «Издательское дело». Завершила первый день неформальная встреча-панель исследователей Москвы и Санкт-Петербурга.

Второй день конференции прошел в двух направлениях: продолжение работы сессий в рамках студенческих дискуссий и экспертные панели совместно с Комитетом Государственной Думы РФ по молодежной политике. Так, пресс-завтрак на тему «Университет 2030: в поисках образа будущего» объединил специалистов из РАО, ВЦИОМ, Института молодежи, регионального отделения РДДМ «Движение первых». Тема мероприятия была выбрана не случайно — это название коллективной монографии под редакцией А. И. Боровкова , Е. Б. Виноградовой, М. С. Арканниковой , выполненной в рамках одной из задач программы «Приоритет 2030» в 2022 году, результаты которой и презентовала участникам Марина Арканникова. Завершением совместной дискуссии после обеда стала экспертная панель на тему «Абитуриент в центре внимания исследователей».

Участники конференции посетили экспозиции Музея истории СПбПУ и концерт органа и клавесина «Возвышенное и земное» в Белом зале СПбПУ. Приятными сюрпризами стали пресс-презенты от Политеха победителям трех конкурсов — за лучшую арт-работу совместно с нейросетью на тему «Инженеры смыслов», за лучший комментарий в ВК и лучшие вопросы в панельных дискуссиях.

