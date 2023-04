«Изменить Арктику и мир к лучшему»: СПбГАСУ на первом Арктическом молодёжном форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

На площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге 24 апреля состоялся Первый Арктический молодёжный форум «Арктика: новое поколение». Форум организовали студенты 13 вузов, ведущих подготовку кадров для нужд Крайнего Севера, и учащийся одного из лицеев Санкт-Петербурга.

Мероприятие, собравшее более пятисот участников, состоялось при поддержке Комитета по делам Арктики Правительства Санкт-Петербурга. Работы по 45 темам представили 62 докладчика. Программа включала пленарное заседание, на котором обсудили проблемы арктического региона и роль вузов в арктической повестке, и две секции: «Человек и Арктика» и «Суровые климатические условия: жизнь и работа».

Слева направо Ольга Кучер, заместитель председателя Комитета Правительства Санкт-Петербурга по делам Арктики Андрей Анохин, Александра Еремеева

В организации и работе форума участвовали представители СПбГАСУ. В их числе – Ольга Кучер, студентка пятого курса бакалавриата архитектурного факультета. В её обязанности входило освещение событий, общение с СМИ, управление медиа-центром мероприятия и многое другое.

Ольга модерировала пленарное заседание и выступила с докладом о достижениях вуза в области изучения и развития Арктики. Тема развития арктических городов и территорий реализуется в СПбГАСУ на архитектурном, строительном и автомобильно-дорожном факультетах на нескольких уровнях образования: в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Вуз неоднократно выступал организатором научных мероприятий на арктическую тематику. Одно из последних событий – поездка студентов и преподавателей на семинар в Салехард.

Подписание соглашения. Ольга Кучер и Ксения Фурсова, секретарь АМД «Ледокол»

Главным событием форума стало торжественное подписание резолюции о создании Арктического молодёжного движения «Ледокол». Как представитель СПбГАСУ и член организационного комитета движения, Ольга Кучер участвовала в подписании резолюции о его создании.

«За время работы я ощутила мощную энергетику от, казалось бы, таких разных как по характеру, так и по профессии молодых ребят. Все с большим энтузиазмом, по кусочкам, словно паззл, создавали нечто уникальное, очень нужное нашей стране. Именно в этом и состоит цель “Ледокола” – предлагать проекты, генерировать идеи, которые изменят Арктику и мир к лучшему», – рассказала Ольга.

Подробнее о движении

Андрей Бояринцев у стенда СПбГАСУ на экспозиции форума

На секции «Суровые климатические условия: Жизнь и работа» с докладом выступил Андрей Бояринцев, старший преподаватель кафедры геотехники СПбГАСУ. Он сообщил о морозном пучении грунтов – явлении, при котором промёрзший грунт увеличивается в объёме и может воздействовать на фундамент. Ежегодные затраты на ремонт сооружений, повреждённых морозным пучением грунта, составляют 450 млрд руб. Проблему морозного пучения решают, в основном, за счёт использования стальных винтовых свай, имеющих ряд недостатков. В качестве альтернативы спикер предложил композитную противопучинную сваю. Внедрение изобретения позволит повысить срок службы фундаментов до 150 процентов, уменьшить минимальные размеры и вес фундамента, использовать простые схемы расчёта при проектировании. Подробнее о композитной противопучинной свае

Молодой учёный и его коллеги ищут партнёров для продолжения исследований.

Ксения Плетнёва (слева) и Виктория Иванова (справа)

Студентки пятого курса бакалавриата архитектурного факультета Виктория Иванова и Ксения Плетнёва выступили с докладом об инновационных решениях в области арктической архитектуры, применяемым при проектировании застройки вдоль реки Полуй в Салехарде. К участию в форуме студентки готовились под руководством доцентов кафедры архитектурного проектирования Александры Еремеевой и Ольги Кокориной.

«В рамках дипломного проекта я разрабатываю многофункциональный культурный комплекс с гостиницей, который располагается на склоне набережной реки Полуй. Центр включает в себя гостиницу, преимуществом которой является пешая доступность до главной культурной достопримечательности города – Обдорского острога», – рассказала Ксения Плетнёва.

