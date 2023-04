Дмитрий Вольвач: готовится к принятию законопроект о развитии муниципального сотрудничества российских регионов с зарубежными странами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, посвящённом вопросам законодательного обеспечения международных и внешнеэкономических связей субъектов России и органов местного самоуправления. Участниками встречи стали депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, а также председатели законодательных органов российских регионов.

В своем выступлении Дмитрий Вольвач подчеркнул важность межрегионального и приграничного сотрудничества для всего комплекса международных отношений России, подробно остановившись на работе Минэкономразвития в сфере правового обеспечения в этой сфере.

В рамках этой работы Минэкономразвития, по его словам, координирует процесс согласования региональных проектов соглашений с профильными ведомствами.

«В 2022 году мы проработали 90 региональных соглашений, посвящённых международной и внешнеэкономической деятельности, – отметил Дмитрий Вольвач. – В первом квартале 2023 года – проработали еще 13 соглашений. Для оптимизации этой работы Минэкономразвития совместно с МИД и Минюстом разработали проект типового регионального соглашения, а также рекомендации по его подготовке. Разработанные инструкции позволили значительно сократить количество возвратов документов на доработку».

Замминистра также добавил, что одним из актуальных треков взаимодействия с дружественными странами является разработка программ приграничного сотрудничества. Так, по его словам, Минэкономразвития совместно с Министерством экономики Беларуси, министерствами иностранных дел двух стран, а также при содействии Постоянного комитета Союзного государства проводит работу по подготовке правовой базы реализации программы сотрудничества российских и белорусских регионов.

«Реализация намеченных планов позволит эффективно отбирать и реализовывать проекты по актуальным направлениям межрегионального сотрудничества России и Белоруссии, а также усилит интеграционный эффект от сотрудничества двух стран», – подчеркнул он.

Кроме того, Дмитрий Вольвач рассказал участникам заседания о ходе подготовки законопроекта по международным и внешнеэкономическим связям органов местного самоуправления. Документ определяет порядок и условия установления международных и внешнеэкономических связей для органов местного самоуправления, а также определяет их полномочия на федеральном, региональном и местном уровне.

«Предусмотренный законопроектом порядок выстраивает сбалансированную систему правоотношений, которая позволит упорядочить развитие муниципального сотрудничества с зарубежными партнерами при обеспечении должной координации со стороны федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти регионов России», – резюмировал Дмитрий Вольвач.

В заседании также приняли участие и выступили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

