Дайджест #ГУУговорит о европейских проблемах, разных гендерах и овощах

Завершаем весьма напряжённую для университета неделю. Мы провели два крупных и важных форума, открыли бюст Серго Орджоникидзе и знак ордена Трудового Красного Знамени на фасаде, высадили новую аллею деревьев, провели Дни африканских культур с визитом послов и начали отмечать 104-летие ГУУ. Материалы обо всё этом обязательно появятся на сайте чуть позже. А ведь это ещё не всё. Давайте посмотрим, что говорили в это время наши эксперты.

— В группе Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки «ВКонтакте» в рамках медиапроекта «ЛИЦА НАУКИ» вышло продолжительное интервью советника при ректорате ГУУ Сергея Чуева, в котором поднимаются разные темы, от собственного детства и детской литературы, до научной деятельности и СВО. Среди прочего советник назвал разделение человечества на множество гендеров формой безумия и способом раскола общества. Слушать Сергея Владимировича как всегда интересно, давайте накидаем ему лайков.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко прокомментировал забастовку транспортников в Италии против трат на помощь Украине. «Причиной для стачек служит ухудшающаяся экономическая ситуация в ведущих европейских странах. Для значительной части населения это выражается в том, что семейный бюджет не позволяет сохранить привычный уровень потребления», — сказал эксперт. На этом Игорь Анатольевич не остановился и достаточно подробно разобрал причины того, почему Евросоюзу не удаётся добиться автономии от США. Среди них наличие в Европе военных баз США и их ядерного оружия, релокация европейского бизнеса за океан, отток молодых специалистов и зависимость в IT-секторе, не говоря уже об энергетическом кризисе.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина опубликовала развёрнутое мнение о расколе внутри ЕС на фоне борьбы с украинской сельхозпродукцией.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева назвала продукты, которые подорожают в связи с ослаблением рубля. Не пугаемся. Цены на «борщевой набор» вырастут незначительно и в рамках инфляции, а с мясом дела обстоят и того лучше.

— Заведующий кафедрой физической культуры ГУУ Вадим Чичерин предложил использовать метод японского доктора Изуми Табаты для избавления от жировых отложений. Метод можно использовать при выполнении пяти упражнений, рекомендованных экспертом.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина дала советы новичкам, которые начинают заниматься аэробикой. Среди них призыв не слишком усердствовать в первое время. Тренироваться лучше всего три-четыре раза в неделю, ежедневная физическая нагрузка противопоказана, поскольку организм не будет успевать восстанавливаться.

А мы уходим восстанавливаться на праздничные выходные. Всех с наступающим Праздником Весны и Труда. Увидимся уже в мае.

