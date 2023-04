Вышел в свет майский номер газеты «За строительные кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вышел в свет майский, № 5 (199), номер газеты «За строительные кадры».

В свежем выпуске читайте:

Зимняя уборка станет «умной»

Учёные СПбГАСУ испытывают инновационную разработку, которая позволяет очищать улицы, не повреждая дорожного покрытия. Подробности – в интервью с одним из авторов изобретения, доктором технических наук, профессором кафедры наземных транспортно-технологических машин автомобильно-дорожного факультета Александром Пушкарёвым.

Как конвертировать образование в успех

Начинаем строить карьеру и зарабатывать деньги! Пошаговая инструкция к успеху от доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки России, победителя конкурса «Профессор года 2022» по номинации «Экономические науки» Анатолия Асаула.

Не предатель, а геройски погибший партизан

О том, как поисковики поднимают останки бойцов Великой Отечественной войны и возвращают историческую справедливость, рассказал студент автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ, поисковик Егор Логинов.

«Помним наших героев!»

В рамках акции «Расскажи о своём герое», объявленной редакцией, публикуем первые восемь историй с фронта, тыла, из госпиталей, рассказанные участниками тех событий и присланные в редакцию их потомками – студентами СПбГАСУ. Очередные истории – в следующем номере.

Строим мост из… макарон!

В СПбГАСУ сконструировали башни и мосты из макарон. Читайте репортаж со всероссийского конкурса «Макаронный строитель».

Покоряем «Студенческую весну»

Герои статьи – студенты СПбГАСУ, которые занимаются в Центре студенческого досуга и творчества «Кирпич» и успешно выступили на площадках традиционного творческого фестиваля.

