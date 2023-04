Визит Председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля в Политех с визитом прибыл Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Парламентарий пообщался с ректором СПбПУ Андреем Рудским, оценил возможности университета в области аддитивных технологий, увидел лабораторию лёгких материалов и конструкций, а также погрузился в ряд высокотехнологичных проектов Политеха в области искусственного интеллекта.

Владимир Гутенев уже не раз подчёркивал, что стремительное развитие науки и технологий предъявляют особые требования к фундаментальному образованию. Такой же философии придерживаются и в Политехе. Все понимают, насколько важен технологический суверенитет России, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления. И для этого надо готовить специалистов мирового уровня, чем университет успешно занимается. В начале визита Владимир Владимирович обстоятельно поговорил с ректором СПбПУ Андреем Рудским, который рассказал ему о ключевых направлениях работы Политеха и перспективах развития. После этого глава комитета по промышленности и торговле увидел легендарный коридор университета с портретами прославленных выпускников, посетил музей и побывал в знаменитом Белом зале, где услышал орган.

После впечатлений от славной истории Политеха пришло время впечатлений научных и технологических. Сначала Владимир Гутенев увидел Суперкомпьютерный центр «Политехнический», а потом специалисты Высшей школы искусственного интеллекта рассказали депутату о разработках по цифровому моделированию сложных систем. А также презентовали высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта. Так речь, в частности, шла об уникальной системе медицинской диагностики, когда некоторые болезни человека, причём не только психические, можно определить по движению глаз. Даже когда пациент смотрит в обычную видеокамеру. Оценил Владимир Гутенев и аддитивные технологии в одноимённом международном научно-образовательного центре, а также познакомился с работой Лаборатории легких материалов и конструкций.

«Я хочу сказать, что Политех — это своего рода Пантеон выпускников, которые составляют гордость российской науки — от физиков, химиков и механиков до деятелей культуры, — поделился своими впечатлениями от визита Владимир Гутенев. — А что касается сегодняшних заделов, то сейчас в Политехническом университете реализуются идеи, которые абсолютно соответствуют потребностям нашей страны. И здесь важную роль лидера играет ректор Андрей Иванович Рудской. Он способен сформировать дееспособную команду, перед которой можно ставить очень серьёзные задачи. Это как в шахматах. Ты только тогда начинаешь сильнее играть, когда у тебя более сильные соперники. Ты начинаешь расти, когда перед тобой стоят неразрешимые задачи, но ты находишь силы их решить. Чем больше государство будет ждать от ведущих научных школ, тем быстрее получится обрести технологический суверенитет и решить проблемы кадрового дефицита».

