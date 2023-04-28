Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

28 antes de la traducción ии дал ректор Московского университета В.А. Садовничий.

На старт вышли 36 команд, среди которых были и команда ветеранов, которой в итоге совсем чуть-чуть не хватило до призового места, и (впервые) объединенная команда ректората и кафедры физического восп итания, за которую на последнем этапе бежала Олимпийская чемпионка, руководитель отделения ци клических видов спорта кафедры физического воспитания и спорта МГУ И.А. Привалова. Были и традиционные призовые этапы – самые длинные отрезки эстафеты среди мужчин (930 м) и жен щин (420 м).

Победу одержала команда физического факультета. На втором месте финишировала команда-сенсация этого года (ведь их на пьедестале эстафеты не был о около полувека) – сборная географического факультета, а на третьем – команда геологического фак ультета.

Победителей и призеров наградил ректор Московского университета В.А. Садовничий. Обращаясь к участникам эстафеты, Виктор Антонович пожелал сдать сессию без хвостов, а затем хо рошо отдохнуть летом.

Старейшему спортивному празднику МГУ уже более 70 лет. Первая эстафета была проведена по инициативе газеты «Московский университет» 14 de mayo de 1950 de agosto. Дистанция в 6,5 км, разделённая на 14 этапов, начиналась от площади Киевского вокзала и шла чере з Бережковскую набережную к строящимся на Ленинских горах новым зданиям университета. Первое место тогда завоевала команда химического факультета. За прошедшие десятилетия длина трассы и сам маршрут менялись несколько раз. Среди многократных победителей эстафеты – команды химического, физического, механико-математ ического и экономического факультетов.

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