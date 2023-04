Аналитики “МКБ Инвестиции” о сохранении ключевой ставки в 7,5 %

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5 %. Азрет Гулиев, аналитик «МКБ Инвестиции» комментирует:

Наши ожидания, как и других аналитиков рынка оправдались. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % и оставил умеренно жесткий сигнал о возможном увеличении ставки в будущем. Как мы и предположили ранее, текущая инфляционная картина не располагает к резким изменениям курса денежно-кредитной политики. Считаем, что вероятность будущего повышения практически полностью будет определяться темпом роста инфляции. Если рост будет умеренным, Банк России еще значительное время может не повышать ставку. В своем пресс-релизе Банк России указал, что баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов остался на том же уровне, что и в прошлый раз, и денежно-кредитная политика может быть ужесточена, а ставка поднята для достижения цели по инфляции в 4%. Сильной реакции на рынке мы не ожидаем, так как пресс-релиз близок к ожиданиям рынка.

