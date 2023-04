VI Форум ректоров университетов России и Ирана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

27 апреля в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова открылась работа VI Форума ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Сопредседателями образовательного саммита стали президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ академик В.А. Садовничий и ректор Тегеранского университета профессор Сейед Мохаммад Могими.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования России В.Н. Фальков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, председатель Совета Российского центра научной информации (РЦНИ) Владислав Панченко, а также более 150 представителей вузов России и Ирана.

Организаторами Форума выступают Российский Союз ректоров и Московский университет с российской стороны и Ассоциация ведущих университетов Ирана и Тегеранский университет с иранской стороны.

Открывая уже шестой по счету научно-образовательный саммит представителей высшей школы России и Ирана, В.А. Садовничий обрисовал место и значение прямого и регулярного диалога университетских сообществ двух стран в системе отношений России и Ирана. Ректор МГУ отметил, что к своему очередному форуму российско-иранская площадка образовательного и научного взаимодействия превратилась в мощный двигатель для всего спектра связей наших стран. Руководитель Иранской делегации, в свою очередь, подчеркнул, что в лице России все думающие люди Ирана видят государство, стремящееся к справедливости, а научное сотрудничество укрепляет доверие между нашими странами. По его словам, Иран всегда стремился использовать науку и технологии ради мира, призвал наполнять практическим содержанием те договоренности и те соглашения о сотрудничестве, которые на каждом форуме заключают между собой университеты двух стран, расширяя пространство контактов между студентами, профессорами, учеными и исследователями.

Приветствуя «значимое для России и Ирана межуниверситетское мероприятие», министр образования и науки Российской Федерации В.Н. Фальков с трибуны форума напомнил, что развитие российско-иранских отношений в сфере науки и образования неуклонно развивается. Сегодня 6,5 тысяч граждан Ирана учатся в вузах России из них 250 – по квоте Правительства России. По сравнению с прошлым годом численность учащихся из Ирана увеличилась на 2 тысячи. Уже в следующем году в российских вузах для них будет уже 300 бюджетных мест. Пакет из более, чем 150 соглашений и меморандумов между университетами двух стран предстоит увенчать соглашением о взаимном признании дипломов вузов, которое еще более расширит спектр научно-образовательного взаимодействия. Глава ведомства рассказал о ярких примерах успешных проектов сотрудничества университетов, а в финале своего выступления особо подчеркнул, что именно наука и образование – это те две сферы, которые всегда способствуют укреплению связей между народами. «Наука и образование служат прогрессу всего мира, всего человечества», – сказал министр.

Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в своем выступлении обратил внимание, что дискурс, основанный на обеспечении морали и нравственности, сбалансированного роста и развития всех человеческих обществ, сегодня не только сближает Россию и Иран, но и распространяется во всем мире. Объективное и стратегическое движение двух стран навстречу друг другу основано не только на стремлении обеспечить свой суверенитет и независимость, но и на фундаментальных морально-нравственных началах. Посол отметил, что на смену заключенному в 2001 году между Россией и Ирана базового договора о сотрудничестве в настоящее время разрабатывается новый 25-летний договор, заключение которого, по его словам, позволит двум странам уверенно войти в новый мир, упрочив те позитивные тенденции, которые позволило развить ныне действующее соглашение. При этом, как отметил дипломат, «роль ученых, университетских людей в наших отношениях трудно переоценить».

В своем видеоприветствии участникам Форума Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республики Алексей Дедов назвал его «важным событием для отношений между нашими странами, которое способствует еще большему их углублению». По словам главы российской дипломатической миссии в Тегеране, отрадно, что форум проходит на площадке МГУ – ведущего учебного заведения России и мира, где обучаются и студенты из Ирана. Посол приветствовал расширение бюджетной квоты на обучение молодых иранцев в вузах России, сказав, что это отличная возможность для самых талантливых студентов получить бесплатное образование в России.

Гостей научно-образовательного саммита приветствовал заместитель директора Второго департамента Азии МИД России Максим Баранов. В начале своего выступления он выразил глубокое удовлетворение и удовольствие выступать в качестве выпускника Московского университета с трибуны столь значимого двухстороннего мероприятия. По его словам, такие слеты представителей университетов двух стран «уже стали доброй традицией», а сам Форум – это один из хорошо налаженных механизмов научно-образовательной дипломатии, институциональную поддержку которой оказывает созданная на его платформе Ассоциация вузов России и Ирана.

Вице-президент РАН, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований – Российского центра научной информации академик Владислав Панченко поздравил всех с открытием VI российско-иранского ректорского форума. Он передал теплые слова, адресованные его участникам президентом Российской академии наук академиком Г.Я. Красниковым. Панченко назвал МГУ «наиболее достойным местом, где такие форумы должны проводится», коротко рассказал о научной кооперации России и Ирана.

Церемония открытия Форума включила в себя знаковое для расширения межрегионального круга участников российско-иранских межуниверситетских контактов событие. Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ В.А. Садовничий и глава Республики Северная Осетия – Алания С.И. Меняйло подписали меморандум о вхождении региона в основанный по инициативе РСР и МГУ научно-образовательный консорциум «Вернадский». Республика стал 35-м по счету регионом-участником этого стратегического проекта укрепления научно-образовательного пространства России.

С.И. Меняйло тепло поприветствовал членов иранской делегации, отметив, что в силу своего географического положения регион особенно заинтересован в развитии российско-иранского взаимодействия, в том числе в научно-образовательной сфере. «Форум – это тот инструмент, который может укрепить сотрудничество двух стран, двигать его вперед. Повысить уровень образования, расширить сотрудничество в области науки – наша общая задача», – подчеркнул глава региона, обращаясь к ректорам России и Ирана.

В большом докладе президента РСР, ректора Московского университета академика В.А. Садовничего был представлен научно-образовательный потенциал ведущего университета страны, его ключевые проекты в сфере образования, науки, инноваций, международного сотрудничества.

Ректор напомнил, что МГУ сегодня – это 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, медицинский научно-образовательный центр, более 100 тысяч сотрудников и обучающихся, самая большая аспирантура в стране – более 4000 человек, около 300 членов государственных академий. Три года назад Московским университетом был запущен новый масштабный проект создания междисциплинарных научно-образовательных школ. Этот проект был поддержан Попечительским советом МГУ, председателем которого является Президент Российской Федерации В.В. Путин.

«Сейчас у нас семь междисциплинарных школ, – отметил ректор МГУ. – Школы – это объединения учёных разных факультетов, среди которых много научной молодёжи. Деятельность междисциплинарных школ связана с ещё одним крупным проектом. В 2015 году я выступил с инициативой создания научно-технологической долины МГУ на нашей новой территории. Инициатива также была поддержана главой российского государства. Сейчас долина носит название Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы». Его первый кластер был открыт президентом 25 января этого года в день рождения Московского университета.

По словам В.А. Садовничего, главная идея проекта – создать на территории вуза инновационную экосистему мирового уровня, которая позволит повысить инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок, коммерциализировать их результаты. Ректор обратил внимание, что в Долине будет 9 кластеров общей площадью около пятисот тысяч кв. м, пригласил к участию в проекте инновационно ориентированные компании Ирана, ученых и предпринимателей реализовать проекты в университетской долине.

Главный университет страны делает большую ставку на развитие международных связей. «С нашими партнерами мы реализуем программы академической мобильности, совместные научные исследования, совместные образовательные программы. В настоящее время у нас обучается около 11 тысяч иностранных студентов. МГУ имеет зарубежные филиалы в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Армении. Все они были созданы по просьбе руководства этих государств и вносят существенный вклад в развитие своих стран. В них сейчас реализуется более 60 образовательных программ. Там учится более 3000 студентов. А более 7000 человек – это выпускники этих филиалов – элита тех стран», – подчеркнул ректор.

«МГУ координирует работу межвузовских ассоциаций и консорциумов. Одной из старейших организаций является Евразийская Ассоциация университетов. Она была образована в 1989 году и объединяет 140 университетов из 11 стран. За это время проведено 15 Съездов Ассоциации. В последнем Съезде, который прошел в Московском университете 2-3 марта, приняли участие руководители 127 университетов из 18 стран. Мы были рады приветствовать представителей Тегеранского и Гилянского университетов на этом Съезде», – сказал В.А. Садовничий. Также активно работают Ассоциация университетов Прикаспийских государств, сетевые университеты, объединенных по региональному или тематическому принципу. Примерами являются давно функционирующие университеты ШОС, СНГ и БРИКС. В прошлом году число платформ сотрудничества пополнил и созданный по инициативе МГУ Евразийский сетевой университет.

По словам Садовничего, его отличительной особенностью является то, что помимо реализации основных образовательных программ он будет реализовывать программы дополнительного образования, проводить экспертизы и научные исследования. Таким образом, он будет выступать посредником между институтами Евразийской экономической комиссии и научно-образовательным и бизнес-сообществами. «Мы рассчитываем, что это окажется существенное содействие в формирование единого Евразийского образовательного и научного пространства», – добавил ректор МГУ.

Отдельно В.А. Садовничий остановился на описании контура и содержания российско-иранского научно-образовательного взаимодействия под эгидой Российского Союза ректоров и аналогичного университетского объединения – конференции ректоров Ирана. В 2015 году состоялся Первый форум ректоров университетов России и Ирана. Тогда же была создана Ассоциация университетов России и Ирана. Сфера образования и науки, включая совместные исследования и разработки, как добавил В.А. Садовничий, играет значимую роль в многочисленных направлениях сотрудничества наших стран.

В России памятен исторический визит Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Московский университет 22 января 2022 года. За большой вклад в укрепление сотрудничества между Ираном и Россией в сфере науки и образования Ученый совет МГУ принял решение о присвоении Президенту Республики Иран звания Почетного профессора Московского университета. Еще раньше, в 2017 году, МГУ посетил Президент Ирана Хассан Рухани. Он также был удостоен звания «Почетный профессор Московского университета».

Каждый из уже состоявшихся форумов ректоров России и Ирана был, по словам В.А. Садовничего, по-особому значим. Практически на каждом из них участники отмечали, что важным аспектом и драйвером двустороннего сотрудничества любых стран, конечно, является изучение языка, истории и культуры страны. Персидский язык в России в наши дни изучается во многих университетах – функционируют кафедры, центры иранской филологии.

Одна из старейших кафедр в этой сфере – кафедра иранской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. В современном виде она была образована в 1956 году в Институте восточных языков, но корни традиций преподавания персидского языка в Москве уходят к 1815 году, когда был создан Лазаревский институт восточных языков, где начали преподавать армянский, арабский, персидский и турецкий языки.

«Отрадно, что в последние десятилетия все бо́льшую популярность приобретает русский язык в Иране. Профильные кафедры были открыты в Тегеранском и Гилянскому университетах, университете Алламе Табатабаи и ряде других университетов. Открываются совместные центры российских и иранских университетов. С 2016 года функционирует центр «Рази – Ломоносов» в Университете имени Шахида Бехешти и МГУ. В 2017 году был открыт Центр русского языка “Ломоносов” при Мешхедском университете имени Фердоуси», – напомнил В.А. Садовничий с трибуны Форума.

Ректор МГУ подчеркнул, что университеты России и Ирана сотрудничают по широкому спектру научных и образовательных направлений. Важным механизмом, направленным на развитие взаимодействия российских и иранских научных учреждений, являются совместные конкурсы Российского Центра научной информации и Национального Научного Фонда Ирана.

Растет и популярность российского образования среди иранских студентов. Наиболее востребованные направления подготовки – это медицина, инженерия, информационные технологии, а также политология, международные отношения и регионоведение.

В.А. Садовничий предложил несколько инициатив, которые касаются не только МГУ и российских вузов, а которые будут интересны иранским коллегам и позволят усилить взаимодействие и позиционирование на мировом рынке образования. Среди них – расширение использования созданной по инициативе МГУ Национальной платформы «Открытое образование». На ней размещено более 1000 уникальных онлайн-курсов и 200 образовательных программ, созданных лучшими преподавателями России, а количество слушателей платформы сейчас превышает 10 миллионов человек. Ректор МГУ пригласил преподавателей иранских университетов размещать свои курсы на платформе, а студентов обучаться на них.

Не менее интересной для студентов иранских университетов может стать и Международная научная конференция «Ломоносов». В этом году она прошла уже в 30-й раз в стенах Московского университета. Чуть менее укоренен в истории, но не менее ярок и популярен придуманный когда-то в МГУ Всероссийский Фестиваль науки. В прошлом году фестиваль стал международным. Он прошел не только в России, но и в Белоруссии, и в Узбекистане. Его совокупная аудитория составила в прошлом году 16 миллионов человек.

В.А. Садовничий пригласил иранских коллег присоединиться к нашим инициативам по популяризации науки, предложил вместе подумать над идеей проведения Фестиваля науки и в Иране.

В докладах представителей университетов двух стран прозвучали и другие предложения, нацеленные на укрепление крепнущего день ото дня, от Форума к Форума научно-образовательного пространства двух стран. На углубление интеграционных тенденций нацелены и подписанные в первый день работы VI Форума ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран 29 соглашений и меморандумов о партнерстве. Среди них и соглашения между Московским университетом и двумя ведущими университетами Ирана – Тегеранским и Исфаханским университетами.

В рамках Форума 28 апреля пройдут тематические сессии, организованные совместно с Российским центром научной информации, по следующим темам: «Межуниверситетское сотрудничество России и Ирана: академическая мобильность, совместные образовательные программы и научно-исследовательские работы»; «Гуманитарный вектор научного сотрудничества России и Ирана: традиции и перспективы»; «Векторы научного сотрудничества России и Ирана: естественные науки»; «Векторы научного сотрудничества России и Ирана: научные исследования по Каспию».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI