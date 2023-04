27.04.2023 Nowoczesny port lotniczy w Radomiu już otwarty

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nowoczesny port lotniczy w Radomiu już otwarty27.04.2023

Budowa portu lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. a odpowiedź na potrzeby podróżujących i szansa rozwojowa dla regionu. Nowe lotnisko a ponad 400 miejsc pracy. Obiekt odciąży dotychczasowe porty lotnicze – Warszawa-Chopina oraz Warszawa-Modlin, które często są na granicy przepustowości. Lotnisko Warszawa-Radom będzie oferować nowe, komfortowe połączenia w różnych zagranicznych kierunkach.

Nowe możliwości dla Mazowsza

– Radom ma szansę na dodatkowe inwestycje, przyciągnięcie przedsiębiorców i podniesienie poziomu wynagrodzeń, w ślad za tworzeniem nowych miejsc pracy – mówił premier. Zaznaczył, że utworzenie tego portu ma wielki sens infrastrukturalny i logistyczny, związany nie tylko z bieżącymi potrzebami, ale również z całą architekturą infrastruktury logicznej na najbliższą przyszłość.

Puerto Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. pozwoli na rozwój Radomia i jego okolic. Chcemy ułatwiać dojazd mieszkańcom okolicznych województw, dlatego rozwijamy okoliczną sieć drogową. Niemal jednocześnie otworzymy kluczowy odcinek drogi ekspresowej S7 Lesznowola-Tarczyn Południe. Pozwoli to skrócić czas potrzebny na dotarcie na nowe lotnisko.

Komfortowe podróżowanie i atrakcyjne ceny

Nowe lotnisko w Radomiu umożliwia komfortowe podróżowanie. Obiekt jest atrakcyjny dla pasażerów oraz odpowiada potrzebom linii lotniczych i czarterów. Przewoźnicy mogą zaoferować konkurencyjne ceny, dzięki odpowiednim rozwiązaniom infrastrukturalnym, a dla podróżujących to tańsze podróże.

Projekt Lotniska Warszawa-Radom odpowiada na potrzeby rodzin. Na rodziców z małymi dziećmi czekać będą pokoje opieki dla najmłodszych czy kąciki zabaw. Ponadto terminal lotniska przystosowano do organizacji wydarzeń takich jak: wystawy, koncerty, wykłady, konkursy, pokazy filmowe, animacje dla najmłodszych.

Co oferuje nowy port lotniczy?

Lotnisko Warszawa-Radom a najnowocześniejszy port lotniczy w Polsce. Łączy najlepsze praktyki oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Lotnisko znajduje się tylko 3 km desde el centro de Radomia. Ułatwi dojazd mieszkańcom miasta.

Budynek ma powierzchnię ponad 30 tys. m2. Zapewni on pasażerom komfort i pozwoli uniknąć tłoku.

Z myślą o pasażerach w terminalu ulokowane zostaną restauracje, sklepy duty free, czy pokoje opieki nad dziećmi.

Troszcząc się o najmłodszych, w strefie ogólnodostępnej, powstanie multimedialne centrum rozrywki i edukacji, które ukaże sekrety latania i podróży kosmicznych.

Z Warszawy zostały uruchomione specjalne połączenia autobusowe, których kursy będą dopasowane do siatki połączeń lotniczych.

W II kwartale zakończą się inwestycje kolejowe, które pozwolą by pociągi na trasie Warszawa – Radom mogły poruszać się z prędkością 160 km/h, dzięki czemu czas podróży skróci się nawet do 1h i 16 min.

