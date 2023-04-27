27 апреля 2023 года состоятся 2 депозитных аукциона Фонда развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры: Дата проведения депозитного аукциона 27.04.2023 . Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 390 000 000.00. Срок размещения, дней 30 . Дата внесения средств 02.05.2023 . Дата возврата средств 01.06.2023 . Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7.50 . Условия заключения, срочный или особый Срочный . Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)1 390 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1 . Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая . Основание Договора Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режимес 11:30 по 11:40. Заявки в режиме конкуренциис 11:40 по 11:45 . Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 11:55.

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