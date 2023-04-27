Финансовый конгресс Банка России пройдет 6–7 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России возобновляет проведение традиционного Финансового конгресса. В этом году он состоится 6–7 июля в Санкт-Петербурге.

Тема пленарной сессии — структурная перестройка экономики и финансовых рынков. В программу также включены вопросы регулирования в финансовом секторе, развития экономики в новых условиях, денежно-кредитной политики и многие другие.

В мероприятии примут участие руководители крупнейших игроков российского финансового рынка, представители Банка России, регуляторов стран — партнеров России.

«В этом году мы возвращаемся к проведению Финансового конгресса Банка России, чтобы вместе с участниками рынка осмыслить произошедшие перемены и обсудить развитие в новых условиях. Очень многое кардинально изменилось, и важно сохранить какие-то опоры, привычки и традиции, и одна из них — наш конгресс», — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Предварительная программа и регистрация доступны на официальном сайте конгресса.