Финансовый конгресс Банка России пройдет 6–7 июля

Банк России возобновляет проведение традиционного Финансового конгресса. В этом году он состоится 6–7 июля в Санкт-Петербурге.

Тема пленарной сессии — структурная перестройка экономики и финансовых рынков. В программу также включены вопросы регулирования в финансовом секторе, развития экономики в новых условиях, денежно-кредитной политики и многие другие. В мероприятии примут участие руководители крупнейших игроков российского финансового рынка, представители Банка России, регуляторов стран — партнеров России. «В этом году мы возвращаемся к проведению Финансового конгресса Банка России, чтобы вместе с участниками рынка осмыслить произошедшие перемены и обсудить развитие в новых условиях. Очень многое кардинально изменилось, и важно сохранить какие-то опоры, привычки и традиции, и одна из них — наш конгресс», — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Предварительная программа и регистрация доступны на официальном сайте конгресса.

