Учёные СПбГАСУ усовершенствовали промывку трубопроводов

Святослав Федоров

Специалисты СПбГАСУ разработали и запатентовали конструкцию, которая позволяет промывать трубопроводы от осадка давлением воздуха без каких-либо клапанов.

Данная система обеспечивает автоматизированную промывку трубопроводов от осадка и контролируемое отведение загрязнённого воздуха на газоочистку.

Как пояснил заведующий кафедрой водопользования и экологии СПбГАСУ Святослав Федоров, в системе канализации существует проблема заиливания, а также проблема неконтролируемого выделения из колодцев загрязнённого воздуха, который, среди прочего, имеет неприятный запах, что ухудшает качество городской среды.

Запатентованная конструкция позволяет управлять уровнем и скоростью течения сточной воды в трубе. При этом обеспечивается удаление избытка нагнетаемого воздуха без применения каких-либо клапанов.

По сравнению с трубопроводами, оснащёнными регулирующими клапанами, техническое решение, предложенное в СПбГАСУ, обладает бо́льшими энергоэффективностью и надёжностью.

