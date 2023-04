Управление в отраслях экономики обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 апреля в ГУУ начал работу межрегиональный молодежный научно-практической форум «Управление в отраслях экономики».

Студенты, молодые ученые и эксперты в сфере отраслевого управления собрались, чтобы обсудить вызовы современные экономики, появившиеся возможности и перспективы развития отраслей.

В течение всего дня шла параллельная работа 7 секций: государственное управление в сфере промышленности: историко-политические, правовые и социальные аспекты; маркетинговые технологии в отраслевом управлении; новейшие изобретения российской молодёжи; современные отраслевые аспекты управления человеческими ресурсами; экономика технологического суверенитета; обретение технологического суверенитета: задачи и решения в области ИКТ; управление трансфером эко-технологий.

Также в течение всего форума работает выставка «Отрасли экономики: взгляд в будущее», которую сегодня посетил и высоко оценил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

В торжественном подведении итогов работы секций приняли участие проректор ГУУ Павел Павловский и проректор Северо-Кавказского горно-металлургического института Галина Станкевич.

«Я вижу, что участники довольны результатами работы, и это неудивительно. Ведь именно такой формат живой совместной работы позволяет добиваться максимальных результатов. Чтобы инженерная мысль превратилась в итоговый продукт, ей тоже нужно управление. Сегодня мало быть кем-то одним, то есть только инженером или только строителем, необходимо развивать и навыки управленца», – отметила в своем выступлении Галина Станкевич.

Проректор ГУУ Павел Павловский начал выступление с демонстрации рекламного ролика, сделанного нейросетью менее, чем за один день. «Нейросеть постоянно совершенствуется, обладая беспрецедентной возможностью обучаться у самой себя. Сегодня мы собрали на одной площадке все сферы деятельности в области отраслевой экономики, чтобы объединить свои знания, обменяться опытом и учиться друг у друга. Только так мы сможем оставаться конкурентоспособными».

Завершил первый день мероприятия мастер-класс от Ольги Гогаладзе (ведущая блога Profinansy) на тему: «Моя жизнь – мой финансовый проект».

