Уникальный автомобиль — олицетворение эпохи: на ВДНХ пройдет выставка «Парад “Побед”»

28 апреля в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ (павильон № 53) откроется выставка «Парад “Побед”». Она приурочена к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Гости ВДНХ увидят 12 автомобилей семейства ГАЗ М-20 «Победа», узнают историю создания и развития этой модели. Уникальные автомобили были восстановлены благодаря кропотливому труду поисковиков, историков и мастеров — реставраторов горьковской марки.

В открытии выставки примут участие Ирина и Андрей Липгарты — дочь и внук Андрея Александровича Липгарта, инженера-конструктора легендарной ГАЗ М-20 «Победа».

Экспозиция расскажет о трудовом подвиге автозаводцев во время Великой Отечественной войны. Посетители узнают, как на заводе имени В.М. Молотова был разработан гражданский автомобиль в условиях, когда предприятие было практически стерто с лица земли в июне 1943-го. Также будут представлены материалы о первых закрытых показах опытных образцов ГАЗ М-20 в Кремле, серийном производстве и совершенствовании машины, о создании ее специальных модификаций и легендарной гоночной команде «Торпедо-ГАЗ», не знавшей себе равных на скоростных трассах в 1950-е годы.

Главный экспонат выставки — автомобиль ГАЗ М-20, который стал не только символом Победы и достижением отечественного автомобилестроения, но и олицетворением целой эпохи. Хронология «Победы» включает в себя кульминационные даты отечественной истории: от разгрома противников под Сталинградом в феврале 1943 года, когда уже через день на ГАЗе возобновилась разработка легкового автомобиля на послевоенную перспективу, до запуска в СССР в октябре 1957 года первого искусственного спутника Земли, когда выпуск модели подходил к концу.

Выставка ретроавтомобилей «Парад “Побед”» будет открыта для посетителей с 28 апреля по 21 мая ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 20:00. Купить билеты можно онлайн на сайте.

