Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2022 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В 2022 году сегмент МСП активно развивался. МФО оказывали поддержку бизнесу в период неопределенности, в том числе посредством предоставления онлайн-займов. За 2022 год было выдано займов на 70 млрд рублей, на 40% больше, чем в 2021 году (50,5 млрд рублей), в результате чего портфель займов МСП увеличился до 74 млрд рублей (на 18% за год): основной объем выдач в сегменте МСП обеспечивали государственные МФО — в 2022 году они выдали займов на 55 млрд рублей (около 80% от всего объема займов МСП), при этом более 0,5 млрд рублей — самозанятым;

— в 2022 году они выдали займов на 55 млрд рублей (около 80% от всего объема займов МСП), при этом более 0,5 млрд рублей — самозанятым; активно развивались крупные коммерческие МФО , специализирующиеся на финансировании субъектов МСП. По итогам 2022 года доля коммерческих МФО в общем объеме выданных займов МСП составила 20%;

, специализирующиеся на финансировании субъектов МСП. По итогам 2022 года доля коммерческих МФО в общем объеме выданных займов МСП составила 20%; некоторые крупные коммерческие и государственные МФО начали развивать онлайн-каналы выдачи. Пока доля онлайн-займов относительно небольшая — 13% от объема выданных микрозаймов МСП. При этом оказание микрофинансовых услуг субъектам МСП полностью в цифровом виде характерно только для коммерческих МФО, государственные МФО в цифровом виде пока реализуют лишь часть процессов, связанных с выдачей микрозаймов субъектам МСП. После достаточно сдержанного роста в 2021 году (3% за год) в 2022 году рынок продолжил активно развиваться (18% за год). Портфель и объем выданных займов МСП*, млрд рублей * Займы МСП, выданные всеми МФО вне зависимости от бизнес-модели.

Категории займов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выданных онлайн, а также категория займов самозанятым были выделены в отчетности по итогам 2022 года. Прирост портфеля и объема выданных займов за квартал частично обусловлен техническим фактором – переклассификацией из других статей отчетности.

Улучшение качества портфеля Доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфеле займов МСП снизилась и на конец 2022 года составила 5,6% (−1,2 п.п. за год) — ниже показатель был только в III квартале 2021 года (5,3%). NPL 90+ МФО, работающих по бизнес-модели МСП (на конец отчетного квартала), %

Заемщиками МФО предпринимательского финансирования в основном являются компании из сферы услуг, оптово-розничной торговли

и обрабатывающего производства. Здесь и далее — информация по данным опроса 70 государственных и 12 коммерческих МФО, проведенного в марте 2023 года. Средний возраст государственной МФО — 10 лет, коммерческой МФО — 6 лет. Государственные МФО характеризуются более равномерной динамикой развития — компании в основном работают со сложившейся базой заемщиков, при этом рост показателей во многом зависит от размера выделяемых государством средств. В коммерческом сегменте происходит более активный рост , работающих с определенной целевой аудиторией — в частности, с предпринимателями, ведущими деятельность на маркетплейсах (на топ-3 МФО в 2022 году пришлось около 65% совокупных выдач). Структура выданных микрозаймов на протяжении 2021–2022 годов практически не менялась: во втором полугодии 2022 года государственные МФО предоставили большинство займов (и по объему, и по количеству) заемщикам, занятым в оптово-розничной торговле (28 и 29% соответственно). Также существенную долю среди заемщиков составили представители обрабатывающего производства (20 и 17%) и сферы услуг (17 и 18%).

Структура выдач государственных МФО Объем выданных микрозаймов, % Количество заключенных договоров по выданным микрозаймам, % К другим видам деятельности заемщиков государственных МФО (непоименованным) относятся деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества, организация сбора и утилизации отходов, благоустройство дорог и территорий, электромонтажные и земляные работы, ветеринарная деятельность, техобслуживание и ремонт автотранспорта, научная деятельность, врачебная практика и другое. Коммерческие МФО также в основном выдавали микрозаймы заемщикам, занятым в оптово-розничной торговле (83% объема выдач и 86% заключенных договоров соответственно). Доля таких микрозаймов значительно выросла во втором полугодии 2021 года — до 47% от общего объема (+32 п.п. по сравнению с первым полугодием 2021 года) — и продолжила рост в 2022 году за счет активного развития компаний, сотрудничающих с маркетплейсами. Помимо представителей достаточно стандартных отраслей (строительство, сельское хозяйство, транспорт), в 2022 году за займами обращались предприниматели из научно-исследовательских компаний, из проектов в области естественных и технических наук, благоустройства и другие. Структура выдач коммерческих МФО Объем выданных микрозаймов, % Количество заключенных договоров по выданным микрозаймам, %

Средняя сумма микрозайма государственных МФО менее подвержена изменениям, чем коммерческих МФО. Средняя сумма займа, выдаваемого государственной МФО, во втором полугодии 2022 года снизилась по сравнению с первым полугодием 2022 года на 6% и составила 2,1 млн рублей (без учета займов самозанятым). При этом по займам самозанятым наблюдалось увеличение средней суммы на 9%, до 354 тыс. рублей. Государственные МФО, тыс. рублей Средняя процентная ставка по договорам, заключенным государственными МФО во втором полугодии 2022 года, составила 6–7% ( ). В коммерческих МФО средняя сумма микрозайма составляет 280 тыс. рублей, что в значительной степени ниже, чем в государственных МФО. Данное обстоятельство обусловлено в том числе активным развитием финансирования участников маркетплейсов (большое количество займов на небольшие суммы — 200–300 тыс. рублей). Во втором полугодии 2022 года средняя сумма по договорам, заключенным с заемщиками из сферы оптово-розничной отрасли, снизилась на 73% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Также средний чек снизился по договорам, заключенным с предпринимателями из строительной отрасли (−30%) и обрабатывающего производства (−31%). В остальных отраслях средняя сумма займа выросла в среднем на 32%. Коммерческие МФО, тыс. рублей Средняя процентная ставка по договорам, заключенным коммерческими МФО во втором полугодии 2022 года, составила 30% ( ).

Предприниматели обращаются в МФО в основном с целью пополнения оборотных средств. По итогам второго полугодия 2022 года большая часть займов предоставлена на пополнение оборотных средств (государственными МФО — 69%, коммерческими — 93%). Следующей по значимости категорией является покупка основных средств, однако займы на данную цель предоставляют только государственные МФО (15% от всех заключенных договоров).

Структура выдач займов по целям (по количеству заключенных договоров), % Государственные МФО Коммерческие МФО К другим целям, на которые берут займы в МФО (непоименованным), относят следующие:

— государственные МФО — смешанная цель (одновременное пополнение оборотных средств и покупка основных средств), научные исследования и разработки, первоначальный платеж по договору лизинга, обеспечение заявки на участие в конкурсах/аукционах;

— коммерческие МФО — займы на развитие бизнеса или займы под залог ПТС. Совершенствование регулирования Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла законопроект № 218254-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях совершенствования деятельности государственных микрофинансовых организаций. Законопроект предусматривает расширение полномочий АО «Корпорация «МСП» по оценке и ранжированию государственных МФО в зависимости от эффективности их деятельности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI