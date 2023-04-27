Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2022 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

* Займы МСП, выданные всеми МФО вне зависимости от бизнес-модели. Категории займов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выданных онлайн, а также категория займов самозанятым были выделены в отчетности по итогам 2022 года. Прирост портфеля и объема выданных займов за квартал частично обусловлен техническим фактором – переклассификацией из других статей отчетности.

После достаточно сдержанного роста в 2021 году (3% за год) в 2022 году рынок продолжил активно развиваться (18% за год).

За 2022 год было выдано займов на 70 млрд рублей, на 40% больше, чем в 2021 году (50,5 млрд рублей), в результате чего портфель займов МСП увеличился до 74 млрд рублей (на 18% за год):

В 2022 году сегмент МСП активно развивался. МФО оказывали поддержку бизнесу в период неопределенности, в том числе посредством предоставления онлайн-займов.

Доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфеле займов МСП снизилась и на конец 2022 года составила 5,6% (−1,2 п.п. за год) — ниже показатель был только в III квартале 2021 года (5,3%).

Заемщиками МФО предпринимательского финансирования в основном являются компании из сферы услуг, оптово-розничной торговли

и обрабатывающего производства.

Здесь и далее — информация по данным опроса 70 государственных и 12 коммерческих МФО, проведенного в марте 2023 года.

Средний возраст государственной МФО — 10 лет, коммерческой МФО — 6 лет.

Государственные МФО характеризуются более равномерной динамикой развития — компании в основном работают со сложившейся базой заемщиков, при этом рост показателей во многом зависит от размера выделяемых государством средств. В коммерческом сегменте происходит более активный рост , работающих с определенной целевой аудиторией — в частности, с предпринимателями, ведущими деятельность на маркетплейсах (на топ-3 МФО в 2022 году пришлось около 65% совокупных выдач).