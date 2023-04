Столичный фармпроизводитель сможет ежегодно экономить более 40 миллионов рублей благодаря поддержке города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный производитель лекарств, получивший статус промышленного комплекса, сможет ежегодно экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставил фармацевтическому предприятию “Биннофарм” статус промышленного комплекса. Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить до 39,4 миллиона рублей на налогах. Кроме того, город заключил с производителем дополнительное соглашение к договору аренды земли в Зеленограде. В результате предприятие сможет в течение 10 лет пользоваться участком площадью 2,9 гектара по льготной ставке — 0,3 процента от кадастровой стоимости. Это позволит в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно», — рассказал Владимир Ефимов.

«Биннофарм» — один из крупнейших российских производителей лекарств и вакцин. Компания также выпускает оригинальные комбинированные препараты и биоаналоги, применяемые в пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Кроме того, производственные мощности завода позволяют изготавливать лекарственные средства разных форм, включая растворы для инъекций, суспензии, аэрозоли, таблетки, капсулы, суппозитории.

Статус промышленного комплекса могут получить предприятия обрабатывающей промышленности, которые соответствуют эффективности по ряду критериев: по объему выручки, фонда оплаты труда и инвестиций в расчете на один гектар занимаемой площади, уровню средней заработной платы работников и другим параметрам. Региональная ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего 13,5 процента вместо 17. Кроме того, налог на имущество и землю составляет соответственно 50 и 20 процентов от исчисленного.

«Фармпредприятие сможет ежегодно экономить до 25,1 миллиона рублей за счет преференций по налогу на прибыль и до 14,3 миллиона рублей — по налогу на имущество. Эти средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента», — добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Для предприятий со статусом технопарков или промышленных комплексов действует пониженная ставка на аренду земли — 0,01 и 0,3 процента от кадастровой стоимости участков соответственно.

Скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в таких социально значимых отраслях, как пищевая промышленность и фармацевтика, а также наукоемкие производства. Льгота оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды. Технопарки и промкомплексы должны ежегодно подтверждать свой статус, чтобы продолжать пользоваться арендными льготами.

«В 2022 году такие льготы получили столичные предприятия для 14 земельных участков суммарной площадью почти 20 гектаров. Среди них промышленные комплексы “Меридиан”, “Рот Фронт”, “Связьстройдеталь”, технопарки ПАО “Калибр”, АО “Телекомпания НТВ” и АО “Московский завод тепловой автоматики”. В результате компании смогут ежегодно экономить свыше 30 миллионов рублей в текущих ценах», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

