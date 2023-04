Стартовал третий сезон Всероссийского проекта для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная старту нового сезона самого масштабного соревнования для профессионалов в сфере ИТ – всероссийского проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На пресс-конференции в ТАСС представители Минэкономразвития России, АНО «Россия – страна возможностей», компаний партнеров, а также ведущие эксперты ИТ-отрасли подвели итоги прежних сезонов конкурса, рассказали о планах по проведению хакатонов по искусственному интеллекту на 2023 год, а также о ключевых векторах развития отрасли и сообщества ИИ-специалистов.

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

На пресс-конференции был объявлен старт регистрации на первый хакатон по искусственному интеллекту, который состоится 19-21 мая в Москве в офисе VK. Участникам предстоит решить кейсы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО «Корпоративная академия Росатома», Центрального Банка Российской Федерации, Минприроды России, ООО «СОЛЮШН» и от команды Core ML ВКонтакте. Регистрация на кейсы доступна по ссылке.

«Искусственный интеллект – это самая бурно развивающаяся технология. В 2022 году мы вошли в активную стадию внедрения ИИ технологий. Например, в России более половины крупных российских организаций начали использовать решения на основе искусственного интеллекта. Среди граждан они доступны для всех, у кого есть выход в интернет. Наш проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – важная инвестиция в кадровое развитие России. Проект способствует расширению профессионального ИИ-сообщества, помогает найти молодые таланты и дать им возможности внести свой вклад в развитие цифровой экономики. Только в прошлом году в рамках проекта прошло 25 региональных чемпионатов, 8 окружных хакатонов и 3 всероссийских чемпионата, которые объединили 19 тысяч участников из 85 регионов. Суммарно они разработали больше 40 тысяч алгоритмов и решений», ― прокомментировала директор департамента стратегического развития и инноваций Валерия Воробьева.

«Конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» нацелен на популяризацию технологий ИИ, пополнение кадрового резерва ИТ-специалистов в стране и создание сплоченного профессионального сообщества. В этом году участников проекта ждут восемь окружных хакатонов во всех федеральных округах, один всероссийский и один масштабный международный хакатоны по искусственному интеллекту. Первый окружной хакатон состоится в Москве 19-21 мая. В ходе соревнования участники решают в командах сложные кейсы, создавая прототипы новых продуктов для реализации задач кейсодержателей, в качестве которых выступают федеральные и региональные органы власти, бизнес, вузы и некоммерческие организации. В новом сезоне проекта тысячи российских айтишников получат новые карьерные возможности, выполняя реальные, практические задания бизнеса и государства. Начинающие специалисты и энтузиасты приобретут знания, наберутся опыта, вживую пообщавшись с экспертами из индустрии», ― отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На хакатонах специалисты-разработчики за ограниченное время решают поставленную организаторами бизнес-задачу или социальную проблему в сфере искусственного интеллекта. По итогам соревнований определяются призеры и победители.

«Минприроды России продолжает развивать сотрудничество с органами государственной власти различных уровней и научно-исследовательскими организациями. Поэтому в первом хакатоне 2023 года предлагается задача, сформированная совместно с коллегами из Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, – создание программного решения по видовой классификации птиц. Применение искусственного интеллекта поможет оперативнее и точнее отслеживать популяцию и составить подробную карту их обитания», – рассказывает первый заместитель директора по цифровой трансформации – руководитель Службы Технического Заказчика ФГБУ «РФИ Минприроды России» Антон Васильев.

На пресс-конференции была представлена обновленная концепция проекта, которая призвана сформировать масштабное сообщество ИТ-специалистов России.

«В новом сезоне все участники хакатонов будут распределены на две лиги: «новички» и «профи». Каждая лига будет иметь свой набор поощрений. Также победители нового сезона получат рекомендации по дальнейшему развитию и обучению в сфере ИТ, поощрения отдельных идей образовательными курсами по профилю хакатонов, а также возможность включения резюме в базу кандидатов кадрового агентства платформы «Россия – страна возможностей», – сказал Алексей Агафонов.

Партнерами проекта выступают более 40 компаний и организаций в сфере ИТ и искусственного интеллекта, а также профильные вузы Российской Федерации. Одним из партнеров проекта является компания VK, которая уже не первый сезон выступает кейсодержателем. «Во многих продуктах и сервисах VK применяются технологии ИИ и машинного обучения, поэтому мы открыты как к молодым специалистам, так и уже состоявшимся профессионалам в этой области. Мы рады поддержать «Цифровой прорыв» — этот проект дает возможность ребятам со всей страны проявить себя, работая над решением кейсов и задач, связанных с искусственным интеллектом. В этом сезоне ребята будут работать над кейсом от команды Core ML ВКонтакте, желаем им удачи и ждем интересных и нестандартных решений», – отметил Дмитрий Парпулов, руководитель команды машинного обучения в VK.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

