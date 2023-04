«Славянский горизонт 2023»: Петербургский Политех проводит саммит

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 апреля в Санкт-Петербурге стартовал саммит славянских университетов «Славянский Горизонт 2023». Организаторами выступили Министерство науки и высшего образования РФ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Мероприятие объединило на одной площадке российские и славянские университеты в странах СНГ.

Впервые за долгое время руководители российских и славянских университетов, а также представители Минобрнауки РФ собрались вместе в очном формате. Ключевыми задачами саммита стало не только подведение итогов прошедшего периода, длившегося почти 10 лет, но и принятие ключевых решений, которые определят будущие векторы развития вузов-участников.

Напомним, что в 2014 году Минобрауки России инициировало разработку программ развития четырёх российско-национальных (славянских) университетов. Для формирования единого научно-образовательного и культурного пространства между вузами РФ и славянскими университетами в качестве экспертов были привлечены ведущие российские университеты. Опорным вузом-партнёром Российско-Армянского университета (РАУ) и Белорусско-Российского университета (БРУ) в 2014 году стал Санкт-Петербургский Политех. Сибирский федеральный университет (СФУ) «взял шефство» над Кыргызско-Российским славянским университетом им. Б. Н. Ельцина и Таджикско-Российским (Славянским) университетом в 2021 году, переняв «эстафету» у Томского политехнического университета. Кроме того, к экспертной поддержке реализации программ развития в части преподавания и продвижения русского языка и культуры были привлечены Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. За это время были реализованы десятки совместных научных, образовательных и культурных проектов, организованы совместные исследования в различных областях, проведены конференции, разработаны образовательные программы, изданы научные публикации, монографии и учебные пособия.

Выступая с приветственным словом, ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской предложил проводить саммит на регулярной основе. «Славянские университеты — это уникальное по своему статусу и задачам сообщество. Они являются платформой для развития и продвижения международной русскоязычной научно-образовательной среды и в регионе, и в мире, — подчеркнул Андрей Иванович. — Саммит, который мы проводим при поддержке Минобрнауки России, сфокусирован на вопросах интеграции опыта и ресурсов России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана для подготовки высококвалифицированных кадров, для проведения передовых исследований по всем ключевым направлениям и внедрению их результатов в реальные секторы экономики. И все эти аспекты нашли отражение в программах развития Российско-Армянского, Белорусско-Российского, Кыргызско-Российского и Российско-Таджикского университетов на ближайшие три года».

В рамках саммита участники обсудили лучшие практики реализации совместных проектов и мероприятия программ развития четырёх славянских университетов на 2023–2025 годы. Директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ Виталий Гришкин отдельно выделил актуальные задачи, которые сейчас стоят перед этими университетами. Активно обсуждается ребрендинг программы развития, большое внимание важно уделять повышению квалификации, академической мобильности, развитию кафедр русского языка славянских университетов. Проект действительно масштабный, и у него большие перспективы. Важно, что вузы имеют конкретные направления для развития и чёткие планы, которые, надеюсь, будут успешно реализованы в обозначенные ими сроки , — подчеркнул Виталий Гришкин.

Руководители СПбПУ и СФУ кратко представили достигнутые за годы партнёрства со славянскими университетами результаты. Ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил, что во взаимодействии с РАУ и БРУ удалось реализовать значительное количество совместных проектов в самых разных областях науки и образования. Это проекты и исследования в области оптики, наноэлектроники, полупроводников и биомедицинских технологий с РАУ и в сфере строительства, экологии, управления в технических системах и технологии сварки с БРУ. Вузы запускали совместные сетевые программы и курсы повышения квалификации, выпускали научные статьи и учебные пособия. На будущее уже построены конкретные планы: стороны планируют заняться модернизацией направлений и форматов образовательных программ, развивать молодёжные и инфраструктурные проекты, усилить взаимодействие по ряду научных направлений — таких как искусственный интеллект, цифровые технологии, биотехнологии и др.

Ректор СФУ Максим Румянцев также отметил серьёзные перспективы, стоящие перед участниками проекта по развитию славянских университетов. «Важно отметить повышение конкурентоспособности университетов за счёт того, что их учёные и преподаватели приобретают новые компетенции. Мы уделяем серьёзное внимание совместным программам повышения квалификации. Все они ориентированы на передовые педагогические практики, — подчеркнул ректор СФУ. — У нас есть сильные наработки по естественным наукам. В этом году мы запускаем для студентов летние школы по экологии устойчивого развития и цифровым гуманитарным наукам. Впереди — много планов, которые имеют серьёзные шансы на успешную реализацию».

Также с докладами о развитии кафедр русского языка выступили представители Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, после чего состоялась торжественная церемония подписания соглашений о координации деятельности Политехнического университета с Белорусско-Российским университетом и Российско-Армянским университетом. От имени СПбПУ договоры подписал ректор Андрей Рудской, от имени вузов Беларуси и Армении — ректор Михаил Лустенков и проректор по научной работе Паркев Аветисян соответственно. Днём раньше иностранные делегации посетили лаборатории и подразделения ряда институтов СПбПУ — Института электроники и телекоммуникаций, Института биомедицинских систем и биотехнологий и Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Важным блоком саммита стало заседание Комиссии по развитию российско-национальных (славянских) университетов, которое прошло в гибридном формате — очно на площадке СПбПУ и в режиме ВКС на площадке Минобрнауки России. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра науки и образования России Дмитрий Афанасьев. Он подчеркнул, что и Правительство России, и Минобрнауки, и все коллеги, входящие в комиссию, уверены, что Российско-Славянские (национальные) университеты являются передовыми форпостами для продвижения российского образования, русского языка и культуры, а также для установления тесного образовательного, светского, экономического, социального и гуманитарного сотрудничества. Мы готовы обеспечивать развитие университетов, выделять на это средства, но при этом мы должны понимать, какие шаги развития, какие результаты будут получены в результате предоставления этих новых возможностей , — подчеркнул заместитель министра.

Руководители славянских университетов представили ключевые элементы своих программ развития, рассказали о целях, задачах и мероприятиях, которые предстоит реализовать в течение следующих трёх лет. По итогам всех презентаций представители комиссии выразили положительное отношение к прозвучавшим докладам и утвердили представленные программы.

Завершила деловую часть проектная сессия «Механизмы сетевого партнёрства при реализации программ развития славянских университетов». Во второй день саммита состоялись визиты в институты и лаборатории СПбПУ и рабочие встречи по конкретным направлениям совместных работ и активностей.

