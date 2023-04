Скейтборд, граффити и научное шоу: начался фестиваль «Мой район»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 27 по 29 апреля проходит городской семейный фестиваль «Мой район» на территории культурно-развлекательного центра «Остров мечты» по адресу: проспект Андропова, дом 10. Гостей ждут мастер-классы, аттракционы, спортивные занятия и маркет с продукцией локальных брендов. Фестиваль можно посетить с 11:00 до 20:00, вход свободный.

В каждом районе современной Москвы есть всё для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. В своем районе любой житель может найти все, что ему нужно, — именно такой «Мой район» в миниатюре могут посетить все желающие на городском фестивале.

Территория поделена на тематические зоны: «Вселенная спорта», «Вселенная развлечений», «Вселенная детства», «Вселенная четвероногих друзей».

На площадке «Вселенная спорта» установлена специальная рампа, и гости могут научиться кататься на скейтборде. В этом помогают профессиональные инструкторы. Также опытные скейтбордисты проводят показательные выступления. На площадке воркаута можно потренироваться на турниках и брусьях.

На площадке «Вселенная развлечений» гостям предлагают познакомиться с цифровой станцией мира виртуальной реальности, присоединиться к танцевальным мастер-классам. Уличные музыканты исполнят поп-музыку. Кроме того, посетители под руководством художника-граффитиста нарисуют граффити.

Также их ждет «Вселенная детства» с игровой площадкой и творческими мастер-классами. Здесь можно поиграть в «Монополию» и «Имаджинариум», расписать футболку или бумажного змея, посетить научное шоу, собрать гигантский конструктор или пройти полосу препятствий.

На площадке «Вселенная четвероногих друзей» ждут показательные выступления кинологов с собаками: упражнения на послушание и трюки под музыку.

На площадке возле «Острова мечты» представляют продукцию столичных брендов. В рамках программы «Сделано в Москве» можно приобрести одежду, аксессуары, предметы интерьера, товары для детей: настольные и развивающие игры и книги.

