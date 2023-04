Семь зданий в четырех округах столицы выставили на торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Семь отдельных зданий со свободным назначением выставили на открытые торги. Принять участие в аукционах смогут все желающие.

«Предприниматели смогут приобрести семь зданий общей площадью более тысячи квадратных метров в мае. Четыре из них выставлено на торги на юге столицы, по одному — на северо-востоке, северо-западе и западе. Победители торгов смогут использовать недвижимость для реализации различных бизнес-идей, например открыть офисы, магазины, медицинские клиники или автомастерские», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Информация о них есть на сайте учреждения в разделе «Коммерческая недвижимость», а также на инвестиционном портале Москвы. В зависимости от лота прием заявок завершится в период с 11 по 19 мая, торги пройдут с 17 по 23 мая.

«Самый крупный лот расположен в Северном Чертанове — это три объекта общей площадью 380,9 квадратного метра. Самый маленький — в нескольких минутах ходьбы от аэропорта Внуково. Его площадь составляет 58,4 квадратного метра», — отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

