Ректор ГУУ выступил на Форуме ректоров российских и иностранных вузов

26 апреля ректор ГУУ Владимир Строев выступил на Форуме ректоров российских и иностранных вузов, который состоялся в рамках XIII Евразийского экономического форума молодежи.

Главной темой встречи стало «Сетевое взаимодействие университетов как фактор интеграции высшего образования в евразийское пространство». Участие в форуме приняли руководители более чем 60 высших учебных заведений, представители государственных органов власти, научных и иных организаций.

Владимир Строев в своей речи сделал акцент на формировании Евразийского сетевого университета (ЕСУ), руководителем координационного совета которого он является. «Одна из главных задач ЕСУ – всесторонне развитие человеческого и интеллектуального потенциала стран ЕАЭС, содействие глобальной конкурентоспособности и долгосрочному процветанию экономик стран союза, создание условий для повышения качества жизни граждан посредством стимулирования научно-образовательной мобильности».

Подводя краткие итоги за прошедший год работы Евразийского сетевого университета, секретариат которого функционирует на базе ГУУ, Владимир Строев отметил, что на сегодняшний день участниками университета стали 23 образовательные организации из стран ЕАЭС, разработаны и утверждены базовые документы, необходимые для дальнейшей эффективной работы консорциума, создан интернет-портал ЕСУ, проведен форум на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, выстраивается конструктивная работа с министерствами и ведомствами республик ЕАЭС.

В заключение своего выступления ректор ГУУ выразил пожелание, чтобы Евразийский сетевой университет стал площадкой, где будут обсуждаться и совместными усилиями решаться насущные вопросы экономики и системы образования в ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической коллегии Сергей Глазьев отметил важность поддержки сближения стран, в основе которого лежит обоюдное стремление к открытому, взаимовыгодному сотрудничеству с акцентом на культурные и духовные ценности. «Чтобы расширять возможности для всестороннего взаимообмена, нам необходимо вкладываться в науку и социальную сферу, приводить к единому знаменателю системы образования. Сегодняшняя встреча призвана дать толчок новым проектам в этом направлении», – сказал Сергей Глазьев.

Вице-президент Вольного экономического общества России Александр Бузгалин особо отметил важность унификации теоретической подготовки экономистов на пространстве ЕАЭС и адаптации системы подготовки под реалии сегодняшнего дня. Также докладчик особо подчеркнул федеральное значение Евразийского экономического форума молодежи.

Ректор Ургэу Яков Силин остановился в своем докладе на важности задачи по созданию без барьерной среды в сфере образования, развитие человеческого и интеллектуального капитала ЕАЭС.

