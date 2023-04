Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал датчик для измерения сверхвысоких токов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получил патент на волоконно-оптический датчик, который предназначен для измерения сверхвысоких токов. Это прибор, который разработан для проекта экспериментального термоядерного реактора — нового поколения силовых установок, способных вырабатывать бесконечную и чистую энергию. Устройство прошло ряд испытаний и подтвердило заявленные характеристики. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Научно-производственная компания “Профотек” с 2018 года входит в кластер микроэлектроники и оптики ОЭЗ Москвы, где размещается на площади 2,7 тысячи квадратных метров в “Печатниках”. Новая разработка компании относится к технологиям будущего — управляемому термоядерному синтезу, который может обеспечить огромные объемы экологически чистой и безопасной энергии. Россия была первой, кто разработал технологию термоядерного реактора и построил экспериментальную установку, так называемый токамак. Работы в этом направлении ведутся до сих пор, поэтому разработка резидента ОЭЗ “Технополис Москва” имеет большое практическое значение», — рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие занимается разработкой, производством и внедрением оборудования на базе собственных инновационных технологий из области фотоники. Продукция компании используется при построении решений для интеллектуальной энергетики и энергоемких производств.

«Представленное техническое решение не имеет аналогов в мире и обеспечит возможность измерения сверхвысоких токов — от сотен килоампер до десятков мегаампер, которые наблюдаются при работе термоядерного реактора. Уникальная продукция производителей столичной ОЭЗ высоко востребована на рынке. Возможности и льготы, которые мы предоставляем резидентам, помогают компаниям увеличивать производительность, наращивать объемы инвестиций, активнее продвигать свою продукцию. За пять лет резидентства предприятию удалось вывести более десятка своих разработок на российский и международный рынки», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Главный элемент термоядерного реактора типа «токамак» — система длительного удержания раскаленной плазмы в тороидальной камере за счет магнитного поля. В зависимости от мощности установка способна создавать в плазме ток силой от одного до 17 мегаампер, при этом сама плазма разогревается до 150 миллионов градусов по Цельсию. Это в 10 раз больше, чем в ядре Солнца.

Уникальность разработки не только в высокой точности и стабильности измерений постоянных и импульсных токов, возникающих в камере термоядерного реактора, но и в возможности использовать ее в традиционной энергетике.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

