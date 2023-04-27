Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Режим работы подразделений Банка в предпраздничные дни и праздники
Уважаемые клиенты!
Предлагаем вашему вниманию информацию о режиме работы офисов Банка «РОССИЯ» в предпраздничные дни и праздники.
С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обслуживание клиентов не проводится, за исключением следующих офисов:
Санкт-Петербург
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Дополнительный офис № 11
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Обслуживание частных клиентов
Республика Крым и Севастополь
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Симферопольский филиал
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Обслуживание частных клиентов
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Удаленная точка обслуживания «Жигулина Роща»
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Дополнительный офис в г. Севастополе
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Дополнительный офис «Гагаринский»
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Обслуживание частных клиентов
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Дополнительный офис «Остряковский»
С 2 по 5 мая и с 10 мая офисы Банка работают в обычном режиме.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.