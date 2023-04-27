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Режим работы подразделений Банка в предпраздничные дни и праздники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

27.04.2023

Режим работы подразделений Банка в предпраздничные дни и праздники

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию информацию о режиме работы офисов Банка «РОССИЯ» в предпраздничные дни и праздники.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обслуживание клиентов не проводится, за исключением следующих офисов:

Санкт-Петербург

Дополнительный офис № 11
г. Санкт-Петербург, Чебоксарский пер., д. 1/6, лит. А                                               

Обслуживание частных клиентов 
29 апреля и 6 мая: с 10-00 до 17-00

Республика Крым и Севастополь

Симферопольский филиал
г. Симферополь, пр. Кирова, д. 36

Обслуживание частных клиентов 
29 апреля и 6 мая: с 9-00 до 15-00

Удаленная точка обслуживания «Жигулина Роща»
Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное, ул. Крымской весны, д. 5, корпус 1, помещение 330

Дополнительный офис в г. Севастополе
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 15

Дополнительный офис «Гагаринский»
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 38/12

Обслуживание частных клиентов
29 апреля и 6 мая: с 9-00 до 16-00

Дополнительный офис «Остряковский»
г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 89А.

С 2 по 5 мая и с 10 мая офисы Банка работают в обычном режиме.

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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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