Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Режим работы подразделений Банка в предпраздничные дни и праздники

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию информацию о режиме работы офисов Банка «РОССИЯ» в предпраздничные дни и праздники.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обслуживание клиентов не проводится, за исключением следующих офисов:

Санкт-Петербург

Дополнительный офис № 11

г. Санкт-Петербург, Чебоксарский пер., д. 1/6, лит. А Обслуживание частных клиентов

29 апреля и 6 мая: с 10-00 до 17-00

Республика Крым и Севастополь

Симферопольский филиал

г. Симферополь, пр. Кирова, д. 36 Обслуживание частных клиентов

29 апреля и 6 мая: с 9-00 до 15-00 Удаленная точка обслуживания «Жигулина Роща»

Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное, ул. Крымской весны, д. 5, корпус 1, помещение 330 Дополнительный офис в г. Севастополе

г. Севастополь, ул. Ленина, д. 15 Дополнительный офис «Гагаринский»

г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 38/12 Обслуживание частных клиентов

29 апреля и 6 мая: с 9-00 до 16-00 Дополнительный офис «Остряковский»

г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 89А.

С 2 по 5 мая и с 10 мая офисы Банка работают в обычном режиме.