Проекты политехников победили в конкурсе Росмолодёжь.Гранты среди вузов

Объявлены итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов. Идеи политехников вошли в число 687 проектов-победителей из 184 вузов. Ребята привлекли для реализации своих инициатив более восьми миллионов рублей. Всего же на реализацию проектов было выделено почти 898 миллионов рублей.

В нашей стране много амбициозных и креативных молодых людей, которые из года в год присоединяются к участию в грантовых конкурсах Росмолодёжи. Всего в 2023 году вузы прислали 340 заявок — это почти 2300 проектов на общую сумму более двух миллиардов рублей. Выбрать лучших из лучших было не так просто, все проекты были направлены на развитие регионов нашей страны и создание уникальных площадок для молодёжи , — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Прием заявок проходил в несколько этапов. В частности, студенты могли проголосовать за понравившиеся проекты через систему «Молодёжь России». Максимальная сумма гранта для одного вуза составит 15 миллионов рублей.

Центр проектной деятельности молодёжи и Управление молодёжной политики занимались сопровождением проектов и формированием комплексной заявки от Политехнического университета. Победителями этого года стали четыре проекта.

Варвара Сотова с командой ребят реализуют проект по формированию цифрового портфолио студента Политеха с возможность представить его потенциальному работодателю. Цифровая платформа «ПолиКапитал» с финансированием в 2 162 000 руб. уже покажет первые результаты в сентябре этого года.

Данил Набиуллин с единомышленниками готовят цикл мероприятий по формированию кадрового резерва для топливно-энергетического комплекса. Образовательный студенческий агрегатор ТЭК позволит сократить разрывы между энергетическими компаниями и талантливыми студентами. Проект получит поддержку на сумму 3 999 000 руб.

Максим Смирнов с активистами Центра волонтерских проектов «Гармония» проведут серию культурно-творческих мероприятий городского уровня. ПолиТворческий проект «ПроДобро» — это возможность синхронизировать деятельность большой команды волонтеров и повысить эффективность проводимой работы. Проект поддержан на сумму 898 000 руб.

Дмитрий Аграновский с Общественным институтом «Адаптеры» взяли свой первый в истории грант! Ребята предложили синхронизировать и объединить студентов-кураторов академических групп петербургских вузов. Образовательный проект «Траектория адаптации» получил поддержку в размере 1 117 000 руб.

Желаем командам продуктивной работы и ждем реализации их идей!

