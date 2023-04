Программа реновации: в Лосиноостровском районе построят дом на 161 квартиру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Лосиноостровском районе построят дом по программе реновации. Новостройка появится на Изумрудной улице (земельный участок 44/2). Разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор.

«Лосиноостровский район входит в число самых зеленых на северо-востоке столицы — с благоустроенными парковыми зонами, местами отдыха, сформированной социальной инфраструктурой. Благодаря программе реновации территория получила новый импульс к развитию. Так, уже четыре дома успешно эксплуатируются, пять — на стадии возведения, также для строительства подобрано еще пять стартовых площадок. Комитет оформил разрешение на строительство на одной из них. Застройщик, Московский фонд реновации, может приступать к работам на Изумрудной улице», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Площадь будущего монолитного жилого дома составит около 15 тысяч квадратных метров. Его фасады облицуют керамогранитными плитами в светло-бежевой цветовой гамме.

В новостройке будет 161 квартира: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Пять квартир (три двухкомнатные и две трехкомнатные) обустроят для маломобильных жильцов. В них сделают расширенные дверные проемы и большие холлы, совмещенные санузлы с поручнями, а розетки, выключатели и квартирные щитки установят ниже стандартного уровня.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

На первом этаже жилой части дома запроектирована просторная входная группа с вестибюлем, тамбуром, колясочной, комнатами консьержа и уборочного инвентаря. В новостройке установят четыре лифта. В нежилой части смогут разместиться центр информирования по переселению и объекты коммерческой инфраструктуры.

Территорию возле дома благоустроят с учетом принципов безбарьерной среды. Так, в местах пересечения тротуаров с проезжей частью понизят бортовые камни и нанесут тактильные полосы.

Рядом с новостройкой оборудуют открытую парковку для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Входную группу сделают на уровне тротуара.

Во дворе будет наружное освещение, установят малые архитектурные формы, оборудуют детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Игорь Войстратенко напомнил, что по поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание жилым объектам, возводимым по программе реновации.

«После того как застройщик направит уведомление о начале строительно-монтажных работ, инспекторы составят программу надзорных мероприятий. К выездным проверкам на всех этапах строительства дома в Лосиноостровском районе будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они будут проводить комплекс лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и возводимых конструкций на соответствие проектной документации», — подчеркнул Игорь Войстратенко.

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

