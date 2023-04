Правительство смягчило параметры программы льготных микрозаймов для предпринимателей и самозанятых в ряде регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

острадавшие от обстрелов предприятия малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане в регионах, где действует средний уровень реагирования, смогут получать льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях на более выгодных условиях. Необходимые изменения внесены по инициативе Минэкономразвития в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» и утверждены постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Процентная ставка по микрозаймам для таких предпринимателей не будет превышать ключевую ставку ЦБ, действующую на момент заключения кредитного договора. Ранее этот показатель мог доходить до 2,5 ключевой ставки.



«Во взаимодействии с регионами и местным бизнесом дорабатываем меры поддержки с учетом сложившейся обстановки. Льготные микрозаймы в дополнение к грантам для предпринимателей станут еще одним инструментом, направленным на поддержание деятельности МСП в текущей ситуации», — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.



Также для пострадавших МСП снижен срок рассмотрения заявки на получение поручительства или гарантии в региональной гарантийной организации. Он будет составлять не более одного рабочего дня с момента обращения заемщика. Обычно это занимает от 3 до 10 дней. При этом максимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства или гарантии зафиксирована на уровне не более 0,5% (раньше – до 3%).



Помимо этого, смягчены требования к самим заемщикам. У них не будут проверять наличие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и другой задолженности в бюджет. Таким образом, это не сможет стать причиной для отказа в предоставлении льготного финансирования.

