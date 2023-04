Пешеходная экскурсия «Храмы Остожья и Пречистенки» (первая часть)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Дом А.Ф. Лосева приглашает на первую часть пешеходной экскурсии «Храмы Остожья и Пречистенки». Новый цикл из двух пешеходных экскурсий, посвященных топографии местности, расположенной к югу от Арбата и арбатских кварталов, дополняет тематику цикла «Храмы Арбата — исчезнувшие и сохранившиеся».

Экскурсовод расскажет о 12 церквях Остожья и Чертолья, о том, как в древности назывался район Пречистенки. Экскурсанты посетят никогда не закрывавшийся Ильинский храм, узнают о несохранившихся храмах Воскресения Словущего (Старое и Новое), историю Зачатьевского монастыря, о церквях Успения на Остоженке и Николы в Киевце. В заключение они осмотрят малоизвестный старообрядческий храм Покрова Богородицы.

Во второй части экскурсии речь пойдет о трех несохранившихся храмах Чертолья (Пречистенки).

