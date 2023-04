«Петух и краски» в культурном центре «Оптимист»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Культурный центр «Оптимист» приглашает детей старше трех лет на занятие из цикла «Сказочное погружение для самых маленьких».

Ребята услышат сказку Владимира Сутеева «Петух и краски» и обсудят ее. Затем будут создавать иллюстрацию к произведению в нетрадиционной технике рисования, для которой нужны краски, пластиковая вилка и ватные палочки.

Участникам младше пяти лет требуется сопровождение родителей.

