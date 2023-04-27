О начале торгов ценными бумагами 28 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 27 апреля 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-560R[i]
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-590-01481-B-001P от 30.03.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|500 000 штук
|Дата погашения
|05.05.2026
|Торговый код
|RU000A1061E4
|ISIN код
|RU000A1061E4
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 мая 2023 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
- Определить:
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-563R
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-591-01481-B-001P от 11.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|1 000 000 штук
|Дата погашения
|05.05.2028
|Торговый код
|RU000A106441
|ISIN код
|RU000A106441
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5 мая 2023 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
- Определить:
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-451
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-451-01000-B-005P от 25.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|100 000 000 штук
|Дата погашения
|Дата погашения Облигаций – 29.04.2023
|Торговый код
|RU000A106698
|ISIN код
|RU000A106698
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02
|Полное наименование Эмитента
|Акционерное общество “Уральская Сталь”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-02-55163-E-001P от 19.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|10 000 000 штук
|Дата погашения
|24.04.2026
|Торговый код
|RU000A1066A1
|ISIN код
|RU000A1066A1
|Уровень листинга
|Второй уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной
1 000 (Одна тысяча) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату);
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ГПБ (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.