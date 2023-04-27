О начале торгов ценными бумагами 28 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 27 апреля 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС-IMOEX-PRT-CS-3Y-001Р-560R [i] Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-590-01481-B-001P от 30.03.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 05.05.2026 Торговый код RU000A1061E4 ISIN код RU000A1061E4 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10 мая 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-563R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-591-01481-B-001P от 11.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 05.05.2028 Торговый код RU000A106441 ISIN код RU000A106441 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 5 мая 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-451 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-451-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения Дата погашения Облигаций – 29.04.2023 Торговый код RU000A106698 ISIN код RU000A106698 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Уральская Сталь” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-02-55163-E-001P от 19.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 10 000 000 штук Дата погашения 24.04.2026 Торговый код RU000A1066A1 ISIN код RU000A1066A1 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату);

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.



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