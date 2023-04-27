О включении новых выпусков в базу расчета индекса облигаций в юанях

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 28 апреля 2023 г. в базу расчета индекса облигаций, номинированных в китайских юанях, будут включены следующие новые выпуски облигаций ПАО “Совкомфлот”, ПАО “НК “Роснефть”, АО “ЮГК”, номинированные в китайских юанях:
– биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ПАО “Совкомфлот” (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-10613-A-001P от 22.03.2023, торговый код RU000A1060Q0);
– биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО “НК “Роснефть” (идентификационный номер выпуска – 4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023, торговый код – RU000A105ZC6);
– биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 АО “ЮГК” (идентификационный номер выпуска – 4B02-02-33010-D-001P от 27.03.2023, торговый код RU000A1061L9).
По результатам пересмотра общее количество эмитентов в базе расчета индекса составит 8, количество выпусков 15. Совокупная капитализация по номинальной стоимости выпусков облигаций, включаемых в базу расчета индекса с 28.04.2023 г. превышает 53 млрд. китайских юаней.
База расчета Индексов Московской Биржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUCNYTR и RUCNYCP с 28.04.2023 г.:
|№
|Код
|Краткое наименование
|Эмитент
|1
|RU000A1057A0
|МЕТАЛИН1P1
|АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”
|2
|RU000A1057D4
|МЕТАЛИН1P2
|АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”
|3
|RU000A1054W1
|Полюс Б1P2
|ПАО “Полюс”
|4
|RU000A1057S2
|Роснфт2P12
|ПАО “НК “Роснефть”
|5
|RU000A105104
|РУСАЛ БО05
|МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ”
|6
|RU000A105112
|РУСАЛ БО06
|МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ”
|7
|RU000A105C44
|РУСАЛ 1Р1
|МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ”
|8
|RU000A105EW9
|Сегежа3P1R
|ПАО “Сегежа Групп”
|9
|RU000A105GS2
|ЮГК 1P1
|АО “ЮГК”
|10
|RU000A105M75
|МЕТАЛИН1P3
|АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”
|11
|RU000A105NH1
|АЛЬФАБ2Р20
|АО “АЛЬФА-БАНК”
|12
|RU000A105PQ7
|РУСАЛ 1Р2
|МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ”
|13
|RU000A105ZC6
|Роснфт2P13
|ПАО “НК “Роснефть”
|14
|RU000A1060Q0
|СКФ 1Р1CNY
|ПАО “СОВКОМФЛОТ”
|15
|RU000A1061L9
|ЮГК 1P2
|АО “ЮГК”
Справочная информация:
Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях 14 ноября 2022 года.
Индекс рассчитывается в двух версиях:
– индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса – RUCNYTR);
– индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса – RUCNYCP).
Расчет индекса производится один раз в день по окончании основной торговой сессии.
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