О включении новых выпусков в базу расчета индекса облигаций в юанях

С 28 апреля 2023 г. в базу расчета индекса облигаций, номинированных в китайских юанях, будут включены следующие новые выпуски облигаций ПАО “Совкомфлот”, ПАО “НК “Роснефть”, АО “ЮГК”, номинированные в китайских юанях:

– биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ПАО “Совкомфлот” (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-10613-A-001P от 22.03.2023, торговый код RU000A1060Q0);

– биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-13 ПАО “НК “Роснефть” (идентификационный номер выпуска – 4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023, торговый код – RU000A105ZC6);

– биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 АО “ЮГК” (идентификационный номер выпуска – 4B02-02-33010-D-001P от 27.03.2023, торговый код RU000A1061L9).

По результатам пересмотра общее количество эмитентов в базе расчета индекса составит 8, количество выпусков 15. Совокупная капитализация по номинальной стоимости выпусков облигаций, включаемых в базу расчета индекса с 28.04.2023 г. превышает 53 млрд. китайских юаней.

База расчета Индексов Московской Биржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUCNYTR и RUCNYCP с 28.04.2023 г.:

№ Код Краткое наименование Эмитент 1 RU000A1057A0 МЕТАЛИН1P1 АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 2 RU000A1057D4 МЕТАЛИН1P2 АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 3 RU000A1054W1 Полюс Б1P2 ПАО “Полюс” 4 RU000A1057S2 Роснфт2P12 ПАО “НК “Роснефть” 5 RU000A105104 РУСАЛ БО05 МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ” 6 RU000A105112 РУСАЛ БО06 МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ” 7 RU000A105C44 РУСАЛ 1Р1 МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ” 8 RU000A105EW9 Сегежа3P1R ПАО “Сегежа Групп” 9 RU000A105GS2 ЮГК 1P1 АО “ЮГК” 10 RU000A105M75 МЕТАЛИН1P3 АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 11 RU000A105NH1 АЛЬФАБ2Р20 АО “АЛЬФА-БАНК” 12 RU000A105PQ7 РУСАЛ 1Р2 МКПАО “Объединенная компания “РУСАЛ” 13 RU000A105ZC6 Роснфт2P13 ПАО “НК “Роснефть” 14 RU000A1060Q0 СКФ 1Р1CNY ПАО “СОВКОМФЛОТ” 15 RU000A1061L9 ЮГК 1P2 АО “ЮГК”

Справочная информация:

Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях 14 ноября 2022 года.

Индекс рассчитывается в двух версиях:

– индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса – RUCNYTR);

– индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса – RUCNYCP).

Расчет индекса производится один раз в день по окончании основной торговой сессии.



