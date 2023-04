Открылась регистрация на V федеральный форум «Производительность 360»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начался прием заявок на участие в V федеральном форуме «Производительность 360». В этом году главная дискуссионная площадка по обмену опытом повышения эффективности бизнеса пройдет с 20 по 21 июля в Казани в «ИТ-парке» имени Башира Рамеева. Ожидается, что мероприятие посетит около тысячи собственников и руководителей крупных российских компаний. Организаторы форума – Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Деловая программа первого дня форума включает 5 тематических направлений, посвященных повышению эффективности бизнеса, экономическому суверенитету России, мерам государственной поддержки отечественных компаний, внедрению бережливых технологий в социальной сфере и партнерским проектам. Во второй день участники форума смогут посетить ведущие предприятия Республики Татарстан, внедряющие бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Сегодня, когда российский рынок испытывает острую потребность в наращивании производства, бережливые технологии становятся одним из значимых факторов экономического развития, одним из драйверов роста, – подчеркнул куратор нацпроекта – Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. – Многое уже сделано для продвижения культуры непрерывных улучшений на уровне предпринимательского сообщества: под руководством ФЦК в стране развернута широкая сеть региональных центров компетенций, которая в тесной связке с Агентством развития профессий и навыков работает над повышением квалификации сотрудников компаний и развивает движение рационализаторов».

Своим опытом с участниками мероприятия поделятся более 70 экспертов по созданию и развитию производственных систем. Итогом Форума станут готовые решения для развития бизнеса в условиях структурной трансформации экономики.

«Мы знакомим компании с культурой непрерывных улучшений, внедряем принципы бережливого производства. Освоив эти инструменты, предприятия уже сами тиражируют технологии, обмениваясь опытом. Важно, что оптимизация внутренних ресурсов проходит без дополнительных инвестиций со стороны бизнеса, а за счет устранения простоев и потерь. При этом инвестиции государства окупаются с лихвой.

Всё это серьезно укрепляет рыночный характер нашей экономики, делает ее более устойчивой перед внешними вызовами и конкурентоспособной на глобальном рынке», – отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Для участия в форуме необходимо подать заявку на официальном сайте forum-360.ru. Представителям компаний и организаций, имеющим учетную запись на портале «Производительность.рф» доступна упрощенная регистрация. Мероприятие для аккредитованных участников бесплатно, затраты касаются только стоимости проезда до места проведения форума и проживания. Предварительная аккредитация обязательна, поскольку количество мест ограничено. Также она открывает участникам доступ к специальным условиям на размещение в партнерских гостиницах Форума, услугам трансфера, культурной программе и другим опциям.

